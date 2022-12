Golden Globes 2023, Nomination: ecco tutti i candidati

News Cinema

Sono state annunciate le candidature ai Golden Globe 2023, i premi assegnati ogni anno dalla HFPA (Associazione della Stampa Estera di Hollywood). La cerimonia di premiazione è prevista per l'11 gennaio, tra circa un mese.

Da sempre si dice che i Golden Globes siano un gradino sotto i premi Oscar, che siano i loro anticipatori e possano offrire una previsione molto attendibile sui nomi e sui titoli che destinati a ricevere il più ambito dei premi cinematografici. Nonostante negli ultimi due anni la HFPA (l'Associazione della Stampa Estera di Hollywood) abbia attraversato un periodo tumultuoso e abbia avviato una ristrutturazione interna, il prestigio della statuetta sembrerebbe rimanere intatto, a parte individuali casi di boicottaggio da parte di attori, come ha già fatto sapere Brendan Fraser. Ma l'importanza di questi riconoscimenti è quella di individuare e riconosce le migliori espressioni artistiche, davanti e dietro lo schermo, e i migliori film della stagione. La cerimonia di premiazione degli 80esimi Golden Globe Awards è stata fissata per l'11 gennaio 2023 presso il Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills, Los Angeles, e andrà nuovamente in onda in diretta sul network NBC.

Golden Globe 2023: Tutte le nomination per il cinema

Miglior film drammatico

AVATAR: LA VIA DELL'ACQUA

ELVIS

THE FABELMANS

TÁR

TOP GUN: MAVERICK

Miglior film commedia o musicale

BABYLON

GLI SPIRITI DELL'ISOLA

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

GLASS ONION: KNIVES OUT

TRIANGLE OF SADNESS

Miglior regista

JAMES CAMERON per AVATAR: LA VIA DELL'ACQUA

DANIEL KWAN E DANIEL SCHEINERT per EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

BAZ LUHRMANN per ELVIS

MARTIN MCDONAGH per GLI SPIRITI DELL'ISOLA

STEVEN SPIELBERG per THE FABELMANS

Miglior attrice in un film drammatico

CATE BLANCHETT in TÁR

OLIVIA COLMAN in EMPIRE OF LIGHT

VIOLA DAVIS in THE WOMAN KING

ANA DE ARMAS in BLONDE

MICHELLE WILLIAMS in THE FABELMANS

Miglior attrice in un film commedia o musicale

LESLEY MANVILLE in LA SIGNORA HARRIS VA A PARIGI

MARGOT ROBBIE in BABYLON

ANYA TAYLOR-JOY in THE MENU

EMMA THOMPSON in IL PIACERE E' TUTTO MIO

MICHELLE YEOH in EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

Migliori attore in un film drammatico

AUSTIN BUTLER in ELVIS

BRENDAN FRASER in THE WHALE

HUGH JACKMAN in THE SON

BILL NIGHY in LIVING

JEREMY POPE in THE INSPECTION

Miglior attore in un film commedia o musicale

DIEGO CALVA in BABYLON

DANIEL CRAIG in GLASS ONION: KNIVES OUT

ADAM DRIVER in RUMORE BIANCO

COLIN FARRELL in GLI SPIRITI DELL'ISOLA

RALPH FIENNES in THE MENU

Miglior attrice non protagonista

ANGELA BASSETT in BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER

KERRY CONDON in GLI SPIRITI DELL'ISOLA

JAMIE LEE CURTIS in EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

DOLLY DE LEON in TRIANGLE OF SADNESS

CAREY MULLIGAN in ANCHE IO - SHE SAID

Miglior attore non protagonista

BRENDAN GLEESON in GLI SPIRITI DELL'ISOLA

BARRY KEOGHAN in GLI SPIRITI DELL'ISOLA

BRAD PITT in BABYLON

KE HUY QUAN in EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

EDDIE REDMAYNE in THE GOOD NURSE

Miglior film straniero

NIENTE DI NUOVO SUL FRONTE OCCIDENTALE

ARGENTINA, 1985

CLOSE

LA DONNA DEL MISTERO

RRR

Miglior film d'animazione

PINOCCHIO DI GUILLERMO DEL TORO

INU-OH

MARCEL THE SHELL WITH SHOES ON

IL GATTO CON GLI STIVALI 2

RED

Miglior Sceneggiatura

TODD FIELD per TÁR

DANIEL KWAN e DANIEL SCHEINERT per EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

MARTIN MCDONAGH per GLI SPIRITI DELL'ISOLA

SARAH POLLEY per WOMEN TALKING

STEVEN SPIELBERG e TONY KUSHNER per THE FABELMANS

Miglior colonna sonora

CARTER BURWELL per GLI SPIRITI DELL'ISOLA

ALEXANDRE DESPLAT per PINOCCHIO DI GUILELRMO DEL TORO

HILDUR GUÐNADÓTTIR per WOMEN TALKING

JUSTIN HURWITZ per BABYLON

JOHN WILLIAMS per THE FABELMANS

Miglior canzone

“CAROLINA” d WHERE THE CRAWDADS SING

“CIAO PAPA” da PINOCCHIO DI GUILLERMO DEL TORO

“HOLD MY HAND” da TOP GUN: MAVERICK

“LIFT ME UP” da BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER

“NAATU NAATU” da RRR