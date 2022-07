The Way Back: questi film in streaming vi faranno venir voglia di tornare a casa. Forse...

News Cinema

Abbiamo selezionato per gli utenti di Comingsoon.it cinque titoli in streaming con protagonisti che, in un modo o nell'altro, si trovano di nuovo a casa ad affrontare problemi irrisolti.

Dal momento che viaggiare risulta quasi sempre essere un’esperienza appagante, il ritorno a casa per vari motivi può diventare un qualcosa di dolceamaro. I film in streaming che vi proponiamo qui sotto raccontano infatti di personaggi che, in un modo o nell’altro, si trovano “costretti” a ritornare nei luoghi o nelle abitazioni dove sono cresciuti e affrontare tutto quello che in passato era stato lasciato in sospeso. Si tratta di titoli anche diversi tra loro ma accomunati da un retrogusto nostalgico di sicuro impatto. E in almeno un paio di casi si tratta di lavori diretti da grandi nomi del cinema contemporaneo. Buona lettura.

Cinque film in streaming sul ritorno a casa e il suo lato dolceamaro

Peggy Sue si è sposata (1986)

Un film su commissione diretto da Francis Ford Coppola diventa l’occasione per un tuffo nel passato nostalgico e doloroso. Catapultata indietro negli anni come in una favola, una grande Kathleen Turner (nomination all’Oscar) si trova costretta a scegliere se percorrere la stessa strada che la porterà a una vita infelice o sceglierne una nuova, fatta di incognite. Peggy Sue si è sposata è un’opera densa e piena di momenti davvero commoventi, un melodramma magnificamente messo in scena e insieme intimo, sentito. Film da rivedere ogni volta per riflettere. Nel cast anche Nicolas Cage, Joan Allen e Helen Hunt. Disponibile su CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Tutta colpa dell’amore (2002)

Quando una commedia romantica ti restituisce, oltre all’ovvio mare di dolcezza e buoni sentimenti, anche tutto il sapore delle ambientazioni. Uno dei migliori film di Reese Witherspoon, donna di successo di città che deve tornare a casa in Alabama e rivivere una gioventù meno agiata ed elegante del suo presente. Tutta colpa dell’amore è una gran commedia, a cui partecipano precisi Patrick Dempsey e un affascinante Josh Lucas. Enorme successo di pubblico, avrebbe meritato anche maggiore attenzione da parte della critica e dei premi. Un piccolo film di culto. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes.

Elizabethtown (2005)

Per Orlando Bloom, designer reduce da un cocente insuccesso professionale, il ritorno a casa per la morte del padre rappresenta un momento di stop, perfetto per riflettere sulla propria vita. E magari innamorarsi della seducente Kirsten Dunst. Non tutto funziona in Elizabethtown: Cameron Crowe ha realizzato commedie dal sapore dolceamaro meglio coese e toccanti. Ma quando il film centra l’obiettivo, lascia eccome il segno dell’emozione vera. Nel cast anche Susan Sarandon e la sempre efficacissima Judy Greer. Un’opera comunque molto sincera, con tutte le sue imprecisioni che sanno di verità. E la solita grande colonna sonora dei film di Crowe. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Volver - Tornare (2006)

Quando Pedro Almodóvar decide di fare i conti col passato è davvero uno dei migliori cineasti in circolazione. Ad aiutarlo in questo melodramma di provincia incandescente e appassionato una Penélope Cruz semplicemente da inchino, che non a caso vince a Cannes come miglior attrice e ottiene la sua prima nomination all’Oscar. Volver - Tornare è un melodramma stracolmo di vitalità, grandi colori e un’anima che scorre potente come un fiume in piena. Un film di cui non ci si può non innamorare. Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes, NOW.

This Is Where I Leave You (2014)

Chiudiamo con un lungometraggio che non ha avuto il successo che meritava, ma che possiede una storia e un cast da applausi. This Is Where I Leave You ci regala tutti gli stilemi legati alle classiche riunioni di famiglia, ma lo fa con un tono malinconico che permette al protagonista Jason Bateman di regalarci una delle prove migliori della sua carriera. Accanto a lui Kathryn Hahn, Connie Britton, Rose Byrne, Adam Driver, Jane Fonda, Corey Stoll. This Is Where I Leave You scalda, commuove, costringe a partecipare al dolore sopito dei personaggi. Grande ritratto in chiaroscuro. Per favore dategli una seconda possibilità, non ve ne pentirete. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.