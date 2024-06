The Watchers, Ishana Night Shyamalan parla del suo debutto alla regia di un film, dopo l'esperienza di Servant

News Cinema

Figlia di M. Night Shyamalan, già attiva da regista su alcuni episodi di Servant, Ishana Night Shyamalan fa il suo debutto al cinema con il lungometraggio The Watchers - Loro ti guardano, in uscita il 6 giugno. Com'è stato avere il babbo in qualità di produttore?

The Watchers - Loro ti guardano è l'esordio alla regia cinematografica di Ishana Night Shyamalan, figlia di M. Night Shyamalan e già sua collaboratrice per alcuni episodi della serie Servant su Apple TV+, oltre che sua aiuto-regista in Old. Esordiente a 24 anni, a Hollywood Reporter ha spiegato quale rapporto abbia con il nume tutelare di suo padre, spiegando anche perché abbia scelto proprio questo racconto per il grande passo. Leggi anche Maya Hawke raccomandata? "Ci sta che mi prendano in giro, sono fortunata"

Ishana Night Shyalaman e papà M. Night Shyamalan: "È un artista che ti incoraggia"

Ishana Night Shyamalan si è laureata nel 2021 alla NYU Tisch School of the Arts, più o meno nel momento in cui ha cominciato a dirigere alcuni episodi di Servant: dopo sei puntate per le quali si è seduta dietro alla macchina da presa, è arrivato il momento con The Watchers - Loro ti guardano di affacciarsi sul cinema, in una coproduzione di suo padre M. Night Shyamalan. Lei stessa ne ha scritto la sceneggiatura, ricavandola da un romanzo dello scrittore irlandese A. M. Shine, specializzato nell'orrore: "Come lettrice, mi sono sentita coinvolta dalla storia, me ne sono innamorata, il mio cervello ha cominciato a pensare alle immagini con cui avrei voluto giocare, a quale lavoro avrei voluto fare sui personaggi". La vicenda narra dell'artista Mina (Dakota Fanning), che si perde in una foresta irlandese e trova rifugio in uno strano bunker di cemento, dove sono asserragliati altri individui.

Ma il confronto inevitabile col creatore del Sesto Senso, presenza anche sul set in qualità di produttore, come si vive?

È stato fantastico, il rapporto tra papà e figlia è così interessante, c'è tanta intensità, tanto affetto. Ma è stato bellissimo. Come artista e come produttore ti incoraggia sempre, vuole davvero che faccia quello che voglio io e che lasci la mia firma. È stato molto sano e molto bello.