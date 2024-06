Maya Hawke raccomandata? "Ci sta che mi prendano in giro, sono fortunata"

News Cinema

Maya Hawke, figlia di Uma Thurman ed Ethan Hawke, scherza col Times of London riguardo alle raccomandazioni, con una certa autoironia: "Ci sta essere presi in giro, quando respiri un'aria rarefatta".

Se Maya Hawke non fosse stata figlia di Uma Thurman e Ethan Hawke sarebbe oggi una delle stelle in ascesa di Hollywood? Molto probabilmente no, e lei stessa ne è consapevole: star di Stranger Things e interprete di recente per il babbo del biografico Wildcat, Maya ha chiacchierato col Times of London della sua situazione, sicuramente fortunata... e non c'è da girarci intorno. Leggi anche Ethan Hawke dirige Maya Hawke in Wildcat: "Ma non guardatelo solo perché siamo papà e figlia"

Maya Hawke: "Meritarsi qualcosa... è un concetto complicato"

Maya Hawke, classe 1998, si è fatta notare come Robin di Stranger Things (a partire dalla terza stagione), comparendo poi anche in Asteroid City e Maestro. Figlia di Ethan Hawke e Uma Thurman, ottenne proprio per quella ragione una parte nel C'era una volta... a Hollywood di Quentin Tarantino, che la volle insieme a Rumer Willis (figlia di Demi Moore e Bruce Willis) e Margaret Qualley (figlia di Andie McDowell) proprio per feticismo, per inseguire "le figlie di Hollywood". Siccome all'epoca Maya disse di avere sostenuto un provino per Tarantino, qualcuno la prese in giro, viste le circostanze. E per lei, che ha interpretato il biopic della scrittrice americana Flannery O'Connor per la regia di suo padre in Wildcat, lo sfottò è comprensibile. Ci convive.

Non volevo suggerire che non avessi avuto la parte per una questione di nepotismo, credo proprio di sì! Il concetto di "meritarsi" qualcosa è complicato. Ci sono un sacco di persone che si meritano di avere questo tipo di vita e non ce l'hanno, ma credo di aver fatto pace con l'idea di non meritarmelo e di andare avanti comunque. So che se rinunciassi la mia rinuncia non aiuterebbe nessuno. Quando cominciai vidi due possibilità davanti a me, una era: cambiarmi il nome, rifarmi il naso e buttarmi nei casting aperti. [...] Ci sta che ti prendano in giro quando respiri un'aria rarefatta. Il mio rapporto con i miei genitori è molto onesto e positivo, va oltre qualsiasi cosa chiunque possa dire.