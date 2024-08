The Village compie 20 anni, M. Night Shyamalan rivela un finale alternativo poi scartato

News Cinema

Se avete visto The Village di M. Night Shyamalan, è impossibile che non ricordiate il suo colpo di scena, oggi si direbbe "divisivo": promuovendo il suo nuovo Trap, il regista ha rivelato che il film si sarebbe potuto concludere con un altro finale, per giunta girato.

Il tempo è galantuomo: se all'uscita qualcuno vide in The Village di M. Night Shyamalan della "trombonaggine", oppure gridò alla forzatura insostenibile di fronte a QUEL colpo di scena, una parte del pubblico (tra cui vi scrive) rimase affascinato dal film... e sperò ardentemente che la maggior parte dei delusi prima o poi lo accettasse nel suo fascino pieno di domande (leggete la nostra recensione di The Village). Da qualche anno sta accadendo. Promuovendo il suo nuovo Trap, dal 7 agosto al cinema, M. Night Shyamalan ha rivelato al podcast ReelBlend che aveva un finale alternativo per The Village. Leggi anche Trap, M. Night Shyamalan guarda al suo periodo nero dopo The Village: "Mi sentivo svuotato"

Il finale alternativo di The Village, rivelato da M. Night Shyamalan

È normale che una personalità così peculiare come quella di M. Night Shyamalan non desti curiosità solo per i suoi nuovi lavori come Trap, ma anche per l'aura di alcune sue opere, tra cui The Village (2004), contestato ma anche amato. Dando per scontato che l'abbiate visto, azzardiamo uno spoiler del colpo di scena (siete ancora in tempo per fermarvi): sul finale si scopre che le vicende, apparentemente ambientate nella Pennsylvania del XIX secolo, si svolgono in realtà ai giorni nostri. Un gruppo di accademici traumatizzati dalla vita ha deciso di ricreare un'epoca idilliaca in una tenuta, ma la più ingenua della loro progenie, Ivy (Bryce Dallas Howard), non vedente, si spinge fino al confine e sta per scoprire tutto. È in cerca di cure per il suo amato ferito Lucius (Joaquin Phoenix). Nella versione definitiva che abbiamo visto al cinema, Ivy s'imbatte in un ranger che perlustra il perimetro della tenuta, che l'aiuta fornendole le medicine di cui ha bisogno, mentre un suo superiore (chiaramente corrotto, interpretato da Shyamalan stesso) gli impone di far finta di nulla, di non indagare sulla follia in corso in quei boschi. Ivy torna indietro, ignara della verità, che forse non potrebbe nemmeno capire. Imponente costruzione metaforica, che per noi ha sempre spinto a domande su società, religione, nostalgia, affetti e politica, The Village irritò molti per la trovata, che richiede una potente sospensione dell'incredulità (ma una dose assai minore di sensibilità) per essere accettata. Ciò accade a maggior ragione nella fredda epoca dell'ossessione per il "plot hole" e la logica dei racconti, in nome dell'engagement sui social con "la spiegazione di..." o "tutti gli errori in The Village" e così via. In ogni caso, Shayamalan aveva una versione alternativa del finale: il colpo di scena era uguale, ma l'Edward di William Hurt non la passava liscia... e l' "esperimento" terminava. Il finale insomma era meno aperto, meno sospeso, più aggressivo... e faceva anche pensare meno. Night dice:

Allora, in pratica, Ivy usciva e tutti scoprivano la cosa, in buona sostanza fine dei giochi. Stavo pensando di usare 99 problems. Lei arriva, l'auto quasi la mette sotto, ma il tipo che la guidava (che poi ero io) stava ascoltando 99 problems di Jay-Z. [...] La sostanza era che l'intero sistema di valori alla fine si capovolgeva. Era una cosa molto polarizzante, perché la gente si offendeva, si sentivano bestemmie. Tipo che passi all'istante da La casa nella prateria a Jay-Z! [...] Ho pensato a lungo se metterla o meno nel Blu-ray, ma di proposito non l'ho fatto, perché era così diversa e... avrebbe cambiato troppo il vostro ricordo del film, era una cosa troppo differente.