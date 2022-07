The Streets of Philadelphia: i grandi film in streaming ambientati nella "Città dell'amore fraterno"

News Cinema

Da Rocky a Il sesto senso, quanti film conoscete che si svolgono a Philadelphia? Eccovi i titoli in streaming maggiormente celebrati.

Vogliamo oggi dedicare i nostri soliti cinque film in streaming alla cosiddetta “City of Brotherly Love”, ovvero Philadelphia. Culla della democrazia americana, la città è stata ambientazione affascinante di molti grandi capolavori della cinematografia a stelle e strisce. Con le sue contraddizioni sociali - i cosiddetti suburbia di Philadelphia sono ancora oggi purtroppo considerati tra i più poveri dell'America metropolitana - questo luogo ha potuto diventare teatro per storie molto diverse tra loro, le quali hanno prodotto film di genere come horror, commedia, dramma o film sportivo. Eccovi dunque il meglio girato a Philadelphia: come sempre buona lettura.

Cinque grandi film in streaming ambientati a Philadelphia

Scandalo a Filadelfia

Rocky

Philadelphia

The Sixth Sense - Il sesto senso

Il lato positivo - Silver Linings Playbook

Scandalo a Filadelfia (1940)

Non potevamo che partire dalla commedia sofisticata per eccellenza, diretta da un George Cukor in grande spolvero e interpretata da un trio di protagonisti effervescente quale Katharine Hepburn, Cary Grant e un James Stewart da Oscar. Scandalo a Filadelfia possiede talmente tanti di quei momenti comici che è impossibile sceglierne soltanto uno. Elegante, frizzante e dotato del fascino della leggendaria Hollywood classica, questo film non ha eguali in quanto a intrattenimento intelligente. La battaglia tra i sessi raccontata sotto le spoglie della commedia. Unico. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Amazon Prime Video.

Rocky (1976)

Una storia tutta americana, quella di un pugile outsider a cui viene data la possibilità di una vita, diventa uno dei lungometraggi più celebrati della storia del cinema americano. Sylvester Stallone inventa e compone una figura umana e comune, facendo di Rocky uno sportivo con cui noi tutti possiamo empatizzare. John G. Avildsen dirige con mano sicura questo dramma sportivo incalzante, commovente. Nel cast anche Talia Shire, Burt Young, Burgess Meredith. Oscar per il miglior film, la regia e il montaggio. Un classico intramontabile. Disponibile su Google Play, Apple Itunes.

Philadelphia (1993)

Primo film a portare nella Hollywood mainstream la piaga umana e sociale dell’AIDS, Philadelphia scuote la coscienza pubblica con una storia drammatica e tesissima, magnificamente interpretata da Tom Hanks (primo Oscar come miglior attore), Denzel Washington, Jason Robards Jr., Antonio Banderas e Mary Steenburgen. Alla regia un Jonathan Demme ispirato e lucido nel mettere in scena personaggi a tutto tondo. Momenti davvero strazianti per un film scandito dalle note di Bruce Springsteen, Oscar per la miglior canzone che apre un dramma magnifico. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

The Sixth Sense - Il sesto senso (1999)

Uno dei più grandi horror della storia del cinema moderno, con una sceneggiatura a orologeria e un cast vibrante composto da Bruce Willis, Toni Collette, Haley Joel Osment. M. Night Shyamalan irrompe nel cinema americano con un’opera elegante, autunnale e soprattutto seriamente terrificante, con un finale straordinario. Grande successo di pubblico grazie al passaparola, The Sixth Sense - Il sesto senso (1999) conquista sei nomination all’Oscar tra cui miglior film, regia, sceneggiatura e ai due attori non protagonisti. Tutti riconoscimenti strameritati. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Il lato positivo - Silver Linings Playbook (2012)

Chiudiamo con la commedia che ha decretato il successo di Bradley Cooper come attore a tutto tondo. Insieme a lui una Jennifer Lawrence coriacea e appassionata, con cui forma una coppia difficilmente dimenticabile. Nel cast di supporto figurano Robert De Niro e Jacki Weaver, tutti candidati all’Oscar con solo la statuetta come miglior attrice protagonista ad arrivare. Poco importa, perché Il lato positivo - Silver Linings Playbook rimane un film davvero sentito, un ritratto dalla working class di Philadelphia vero e commovente. Senza dubbio il miglior film di David O. Russell. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video, NOW.