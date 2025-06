The Rocky Horror Picture Show, Mick Jagger ha fatto di tutto per interpretare Frank-N-Furter al posto di Tim Curry

News Cinema

Robert O'Brien ha confessato che The Rocky Horror Picture Show avrebbe potuto essere un film molto diverso. Il musical cult ha attirato l'attenzione di molti grandi nomi di Hollywood e Mick Jagger voleva acquistarne i diritti cinematografici per interpretare il protagonista: ecco com'è andata.

Il successo teatrale di The Rocky Horror Picture Show ha catturato fin da subito l'attenzione di molti grandi nomi di Hollywood e dello star system. Persino ad un divo del rock come Mick Jagger venne immediatamente l'acquolina in bocca, al punto da mettere sul piatto una succulente proposta. Nel documentario Strange Journey: The Story of Rocky Horror, il papà del musical, Richard O'Brien, ha ripercorso con il figlio (il regista Linus O'Brien) il momento in cui lo spettacolo teatrale è diventato un successo e il celebre discografico Lou Adler è entrato a far parte della produzione.

"Fin dall'inizio - ha ricordato Adler - ho avuto la sensazione che si trattasse di un evento e di qualcosa di molto, molto speciale, grazie al cast e alla musica. Tanto da voler concludere un accordo quella sera stessa". Era sua intenzione portare lo spettacolo negli Stati Uniti e metterlo in scena al Roxy di Los Angeles, perfetto per godere l'esperienza teatrale. A dire il vero, però, il produttore aveva immediatamente immaginato il Rocky Horror come un film.

Per riuscirci, però, avrebbero dovuto trovare il cast perfetto per lo show e non tutti gli attori della produzione londinese avrebbero continuato la loro tournée negli Stati Uniti.

Per il casting del Roxy avevamo persone di grande talento, per lo più attori locali. Pensavo di non poter replicare Tim Curry. Dovevamo assolutamente portarlo con noi, e lo stesso valeva per Richard O'Brien. Non era solo questione di avere l'attore principale, ma anche il creatore.

Mick Jagger voleva acquistare i diritti cinematografici di The Rocky Horror Picture Show

Quando lo spettacolo debuttò, fu una serata grandiosa: tra il pubblico c'erano celebrità del calibro di John Lennon e icone del rock and roll quali Mick Jagger. O'Brien ricorda di aver sentito il leader dei Rolling Stones e il suo team chiedere informazioni sull'acquisto dei diritti cinematografici del musical. Il leggendario Tim Curry e il suo lascivo Dr. Frank-N-Furter avevano evidentemente lasciato senza fiato il rocker, che desiderava portare personalmente il personaggio sul grande schermo.

Il regista Jim Sharman, tuttavia, sconsigliò di accettare qualsiasi accordo. Con Adler dalla loro parte, avevano la possibilità di realizzare un film senza un grande nome.

Uno degli aspetti più belli di tutto questo è che eravamo un evento teatrale marginale e ci era permesso di fare un film. Non solo, ma a Jim era permesso dirigerlo. Non solo, ma a Brian Thompson era permesso essere il direttore artistico. Non solo, ma a Tim era permesso interpretare il ruolo principale. È molto raro, soprattutto quando si tratta dell'America e di una questione di Hollywood.

Adler e Michael White presentarono allo studio un accordo impossibile da rifiutare. Garantirono allo studio un milione di dollari, disposti a mettere i soldi di tasca propria se il film non avesse incassato quella cifra, in modo che lo studio non dovesse subire perdite. Nell Campbell, che ha interpretato Columbia, ha commentato: "Quando gli dissero a quanto ammontava il budget e quanto fosse basso, Jim capì in quel momento che non avrebbe girato un film hollywoodiano. Avrebbe girato un film underground, più sulla falsariga di Warhol e Derek Jarman".

Patricia Quinn, volto di Magenta, ha aggiunto che il ruolo principale faceva gola anche a tanti famosi musicisti: "C'erano tre persone che volevano interpretare il Dr. Frank-N-Furter: Mick Jagger, Lou Reed e, ovviamente, David Bowie. Hanno detto niente Mick Jagger, niente Bowie, avrebbero avuto il cast originale".