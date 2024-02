The Movie Critic, ecco quale potrebbe essere il ruolo di Tom Cruise nell'ultimo film di Quentin Tarantino

News Cinema

Secondo le indiscrezioni, nel cast del decimo (e probabilmente ultimo) film di Quentin Tarantino ci sarà anche Tom Cruise. Ma chi interpreterebbe in "The Movie Critic" la star di "Top Gun: Maverick"? Un esperto del settore ha snocciolato un'interessante ipotesi.

The Movie Critic - decimo e, a quanto pare, ultimo lungometraggio diretto dal regista di Pulp Fiction (1994) - potrebbe vantare nel cast la presenza di Tom Cruise. Nelle ultime ore, il noto insider Jeff Snider (lo stesso che ha messo il rumor in circolazione) si è spinto oltre, ipotizzando quale ruolo potrebbe interpretare il divo nel film testamento di Quentin Tarantino.

Lo scooper ha suggerito che Cruise potrebbe comparire in un piccolo ruolo. Un cameo simile a quello di Al Pacino in C'era una volta a Hollywood (2019). A proposito di quest'ultimo, in The Movie Critic rivedremo anche il co-protagonista della fortunata pellicola con Leonardo DiCaprio: il Premio Oscar Brad Pitt. Secondo Snider, Cruise sarebbe entusiasta di recitare per Tarantino, al punto da aver addirittura riprogrammato gli impegni sul set di Mission: Impossible 8. Non è tutto: ospite di John Rochaduo nel podcast The Hot Mic, l'insider ha suggerito che la star di Top Gun: Maverick potrebbe prestare il volto ad un attore del passato.

Facciamo un passo indietro. The Movie Critic sarà ambientato a Los Angeles intorno al 1977. Il protagonista, ha dichiarato il regista, ha circa trent'anni ed è ispirato ad un uomo realmente esistito, ma che non è mai diventato famoso. Nella vita, quest'uomo scriveva recensioni per una rivista a luci rosse ed era un tipo cinico, sboccato e razzista. "Ha scritto come se avesse 55 anni ma era solo un trentenne - ha aggiunto Tarantino - ed è morto prima di diventare quarantenne. Non è stato chiaro per un po', ma ho fatto alcune ricerche e penso abbia perso la vita a causa dell'alcolismo".

Torniamo a Jeff Snider e alle sue dichiarazioni. “Tarantino è uno studioso di cinema. Sai chi altro è uno studioso di cinema? Tom Cruise! Il piano, con The Movie Critic, è che [Tarantino,ndr] girerà nuovamente scene di altri film, giusto? Come Rolling Thunder. Forse Tom Cruise è la star del cinema che sta... ricreando queste scene. Riesci a immaginare Tom Cruise in Rolling Thunder?"

Rolling Thunder è un film è un film del 1977 diretto da John Flynn, con Tommy Lee Jones nel cast. Quentin Tarantino si è già cimentato con simili espedienti narrativi nel già citato C'era una Volta a Hollywood, dunque l'ipotesi non è certo da scartare. Inoltre, qualche mese fa, il regista e sceneggiatore Paul Schrader ha confermato che Tarantino inserirà in The Movie Critic estratti di film degli Anni Settanta, ai quali aggiungerà il proprio inconfondibile tocco.

Mi ha chiesto il permesso di girare il finale di Rolling Thunder di John Flynn, visto che io avevo scritto la sceneggiatura originale, prima che venisse completamente riscritto ed edulcorato da altri.

Rochaduo e Snider non hanno escluso nemmeno che Tom Cruise possa interpretare un produttore, proprio come in Tropic Thunder (2008) di Ben Stiller. Prima di saltare a conclusioni, tuttavia, è necessario attendere conferme ufficiali circa il coinvolgimento della star nel film. La produzione del decimo film di Tarantino è rigorosamente avvolta dal mistero ma, a quanto pare, le riprese dovrebbero cominciare nelle prossime settimane. La data di uscita è prevista nel 2025.