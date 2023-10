The Killer: ecco il trailer italiano ufficiale del film di David Fincher con Michael Fassbender

News Cinema

Presentato in prima mondiale in concorso al Festival di Venezia, The Killer è già in alcuni cinema selezionati e sarà disponibile per tutti in streaming su Netflix dal 10 novembre.

Lo si può vedere in questi giorni in alcune sparute sale sul territorio italiano (ecco quali), e debutterà in streaming su Netflix il 10 novembre. Parliamo di The Killer, il film diretto da David Fincher e interpretato da Michael Fassbender che è stato presentato in prima mondiale, in concorso, al Festival di Venezia 2023, e di cui vi mostriamo il trailer italiano ufficiale.

The Killer è liberamente tratto dalla graphic novel in dodici volumi di Luc Jacamon e Alexis Nolent "Le Tueur", adattata per il grande schermo da Andrew Kevin Walker, lo sceneggiatore di Seven. Trent Reznor ed Atticus Ross, oramai abituali collaboratori di Fincher, hanno realizzato la colonna sonora.

La trama è così sintetizzata:

Dopo un tragico incarico quasi fallito un assassino affronta i suoi mandanti e se stesso in una caccia all'uomo internazionale che crede non sia affatto personale.