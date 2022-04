The Flash: torna il Generale Zod di Michael Shannon

News Cinema

Fra i supereroi che troveremo in The Flash e che Barry Allen alias Ezra Miller incontrerà c'è anche il Generale Zod, sempre interpretato da Michael Shannon, che torna così nel DCEU.

Torniamo a concentrarci su The Flash, perché il cinecomic di Andy Muschietti con protagonista Ezra Miller segnerà il ritorno nel DC Extended Universe di un personaggio che avevamo conosciuto ne L'Uomo d’Acciaio e che avevamo tanto amato anche grazie alla sublime performance di colui che lo interpretava, e cioè Michael Shannon.

Il Generale Zod e The Flash

Se ancora non l’avete capito, stiamo parlando del Generale Zod, che molto probabilmente sarà cattivo come lo ricordiamo nel film di Zack Snyder con Henry Cavill nei panni di Superman. A darci la notizia è Screenrant, che era presente al CinemaCon di Las Vegas e ha visto nuove immagini di The Flash che gli hanno appunto rivelato la presenza del personaggio di Michael Shannon. Ma che peso avrà Zod nella vicenda? Avrà un ruolo importante nell'economia del racconto oppure si limiterà ad una breve apparizione? Purtroppo non lo sappiamo.

A chi si domanda come farà un personaggio che è morto (ne L'Uomo d'Acciaio) a trovarsi in un film vivo e vegeto, rispondiamo che The Flash, con la velocità supersonica che gli è propria, viaggerà attraverso il tempo o gli universi paralleli per rimettere a posto alcune cose, principalmente per impedire la morte di sua madre, uccisa quando il supereroe non era che un bambino. Durante la sua missione, The Flash alias Barry Allen si imbatterà nel Batman con il volto di Michael Keaton. Nel film troveremo anche Supergirl. Last but not least ci sarà, sempre nei panni del Cavaliere Oscuro, Ben Affleck.

E' dal mese di ottobre del 2014 che si parla di The Flash. Finalmente la squadra creativa migliore è stata trovata e il film arriverà nei cinema nel giugno del 2023. Inizialmente doveva uscire nel dicembre di quest'anno, ma la Warner Bros. lo ha spostato, così come ha fatto con Black Adam, Shazam! 2, Aquaman 2 e DC League of Super-Pets.