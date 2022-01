Ben Affleck dice che il Batman che vedremo in The Flash è il suo preferito: "Finalmente ho capito il personaggio"

News Cinema

L'ultima apparizione del Batman di Ben Affleck sarà nel film The Flash e secondo l'attore è la sua migliore interpretazione del Cavaliere Oscuro.

Quando nel novembre di quest'anno avremo la possibilità di vedere The Flash al cinema, sapremo in quale modo l'eroe della Justice League dovrà intervenire riscrivendo la timeline degli eventi per salvare sua madre. Con la sua supersonica velocità, il Barry Allen di Ezra Miller correrà attraverso il tempo oppure attraverso gli universi paralleli, per rimettere a posto alcune cose andate storte. E chi, in queste "storture", vuole leggerci il DC Extended Universe, potrebbe non sbagliare. Tra le voci di corridoio sul film c'è quella che parla di un reset del mondo cinematografico DC Comics che andrebbe indietro nel tempo fino al Batman di Michael Keaton, il quale sappiamo per certo che comparirà nel film. Ma la sua non sarà la sola incarnazione del Cavaliere Oscuro di The Flash, perché è cosa nota che anche Ben Affleck farà un'apparizione.

Ben Affleck: "In The Flash ho finalmente capito il mio Batman"

In una recente intervista con il giornale australiano Herald Sun, l'attore ha rilasciato alcuni commenti su questa esperienza. Ben Affleck ha detto quanto segue:

"Non l'ho mai detto, questo è fresco di stampa, ma forse le mie scene preferite parlando di Batman e della mia interpretazione di Batman, sono nel film The Flash. Spero che mantengano l'integrità di ciò che abbiamo fatto perché ho pensato che fosse grandioso e davvero interessante, diverso sì ma non in modo incongruente con il personaggio. Chissà... forse decideranno che non funziona, ma quando ero lì e l'abbiamo fatto, è stato davvero divertente e davvero, davvero soddisfacente e incoraggiante. Ho pensato wow, credo di averlo finalmente capito"