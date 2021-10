The Flash: Ezra Miller ci presenta la prima clip del film

News Cinema

Dall'evento DC Fandome del 2021 arrivano le prime immagini di The Flash, un film molto atteso dai fan, che vedrà il ritorno del Batman di Michael Keaton.

Sempre dall'evento DC Fandome arrivano le prime immagini di The Flash. Ezra Miller ci spiega inizialmente che il film è ancora in lavorazione e dunque non sono in grado di mostrarci un vero trailer, però ci presenta una clip in cui vediamo il protagonista in azione e anche un'apparizione di Batman, che come sappiamo sarà di nuovo interpretato da Michael Keaton, molti anni dopo averlo incarnato nei film di Tim Burton, nella sua versione più anziana, e da Ben Affleck in quella più giovane (sembra in una breve comparsa che prelude alla sua uscita dal DCEU). In The Flash ci sarà anche l'esordio di Supergirl, interpretata da Sasha Calle.

Diretto dal regista di It, Andy Muschietti, e tratto liberamente dalla storyline del fumetto "Flashpoint", il film vede Barry Allen tornare indietro nel tempo per sventare l'omicidio della madre, ovviamente scompaginando la linea temporale con effetti imprevedibili.

The Flash arriverà nei cinema nel novembre 2022.