The Falling Sky: ecco il trailer del documentario presentato a Cannes

Liberamente ispirato al libro dello sciamano Yanomami Davi Kopenawa e dell'antropologo francese Bruce Alber "La caduta del cielo", pubblicato in Italia da Nottetempo, il film parla del popolo Yanomami in Amazzonia, ed è una produzione anche italiana (con Donatella Palermo e Rai Cinema).

Mentre al Festival di Cannes, in concorso, a rappresentare l'Italia c'è Paolo Sorrentino col suo bellissimo Parthenope, nella sezione indipendente Quinzaine Des Cinéastes è stato presentato un documentario che la badiera italiana la batte produttivamente, grazie al ruolo giocato dalla nota produttrice indipendente Donatella Palermo e da Rai Cinema. Si intitola The Falling Sky, lo hanno diretto Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha, e racconta della popolazione amazzonica degli Yanomami e del loro leader, lo sciamano Davi Kopenawa

Il film, infatti, è liberamente tratto dal libro che proprio Kopenawa ha scritto assieme all'antropologo francese Bruce Albert, nato da una relazione trentennale tra i due, che si intitola "La caduta del cielo ed è pubblicato in Italia da Nottetempo. In particolare, il documentario è il racconto del rituale funebre misterico “Reahu”, una cerimonia magica di evocazione che mobilita la comunità in uno sforzo collettivo per sorreggere il cielo e impedire che cada a causa dei comportamenti dei nape, i bianchi, e del mondo cosiddetto civilizzato.

In Brasile, attualmente vivono circa 30.000 persone in oltre 300 comunità che stanno affrontando una grave crisi umanitaria causata da una massiccia invasione di minatori alla ricerca di minerali, principalmente oro e cassiterite. Negli ultimi anni, il numero degli invasori ha raggiunto circa 20.000 persone, favorendo la violenza, la contaminazione dell'acqua e del pesce da mercurio, la deforestazione e numerose malattie tra gli Yanomami.

"Ogni volta che parlo di quello che l'uomo bianco sta causando al nostro popolo e all'intera umanità sempre più persone si uniscono alla mia battaglia", ha dichiarato Kopenawa, che il 10 aprile scorso ha anche incontrato Papa Francesco.

Questo di seguito è il trailer internazionale ufficiale di The Falling Sky: