The Fall Guy, un video in anteprima esclusiva sulle folli scene d'azione di Ryan Gosling e degli stunt-man

The Fall Guy è un film sugli stunt-man e non poteva non regalare scene d'azione mozzafiato. Vediamone alcune in questo video backstage in anteprima esclusiva. Il nuovo film di David Leitch, con Ryan Gosling e Emily Blunt sarà in anteprima nazionale il 26 aprile e in tutti i cinema dal 1 maggio con Universal Pictures.

Il titolo stesso sintetizza la quantità di azione contenuta in The Fall Guy, e di cadute incredibili ce ne sono anche da 50 metri d'altezza. Il tutto con un tono disincantato da commedia, come tipico del regista, David Leitch, che ha rinnovato il genere con grande successo in John Wick, confermando poi le sue qualità in Bullet Train, oltre a un Fast & Furious e Deadpool 2. Del resto, ha alle spalle una carriera come stunt-man, oltre che attore, e ha scelto il più ironico fra le credibili star d'azione di oggi, Ryan Gosling, come protagonista al fianco di Emily Blunt e Aaron Taylor-Johnson.



The Fall Guy, in anteprima nazionale il 26 aprile e in tutti i cinema dal 1 maggio per Universal Pictures Italia, racconta di uno stuntman che lavora sullo stesso set con una star a cui aveva fatto da "doppio" anni prima. La sua sparizione improvvisa sconvolge la vita sul set, che si interrompe in attesa di capire cosa sia successo.



Vi presentiamo un video esclusivo in cui vediamo il dietro le quinte delle incredibili scene d'azione, quelle che hanno coinvolto in prima persona Ryan Gosling, e quelle realizzate da alcuni stuntman assolutamente incredibili.



The Fall Guy: la trama ufficiale e il trailer italiano del film con Ryan Gosling

Colt Seavers è uno stuntman e, come ogni stuntman che si rispetti, è pronto a tutto: farsi saltare in aria e sparare, schiantarsi, lanciarsi dalle finestre e da ogni altezza possibile. Tutto per il nostro divertimento.

Ora però, reduce da un incidente che ha quasi messo fine alla sua carriera, si troverà davanti alla prova più difficile della sua vita: ritrovare una star del cinema scomparsa, smascherare una cospirazione e cercare di riconquistare l'amore della sua vita, pur continuando a svolgere quotidianamente il suo lavoro. Sarà pronto a essere l’eroe?