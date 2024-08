The Crow - Il Corvo: Rupert Sanders ha proibito le pistole vere sul set, memore della morte di Brandon Lee

News Cinema

Niente pistole reali e quindi colpi letali che partono improvvisamente sul set de The Crow - Il Corvo, remake de Il Corvo. Lo ha deciso Rupert Sanders, che, memore della tragica morte di Brandon Lee durante le riprese del primo film, ha voluto lavorare in totale sicurezza.

Rupert Sanders, regista di The Crow - Il Corvo, ha bandito le pistole vere dal set del remake de Il corvo, e certamente non per un capriccio ma per ciò che è accaduto a Brandon Lee mentre le riprese erano ancora in corso. L'attore ha infatti perso la vita durante la lavorazione dell'adattamento del celebre e omonimo fumetto di James O’Barr, lasciando tutti senza parole e rendendo Il corvo un'opera "maledetta". Sanders ha voluto quindi evitare che qualcosa di simile capitasse al suo protagonista Bill Skarsgård, e così nessuno ha avuto la possibilità di maneggiare anche la più piccola arma da fuoco fra un ciak e l'altro o durante una scena.

La tragica morte di Brandon Lee durante le riprese de Il Corvo

Molti di coloro che attendono con ansia la nuova versione de Il Corvo sanno benissimo cosa è accaduto a Brandon Lee, ma per chi non lo ricorda, ecco una descrizione dei fatti.

Il 31 marzo del 1993, a tre giorni dalla fine delle riprese, Brandon Lee morì a causa di una pistola che doveva essere caricata a salve. Per mancanza di tempo, alcuni componenti della troupe comprarono proiettili veri e tolsero la polvere da sparo all’interno, ricongiungendo il proiettile alla capsula a percussione. La pistola venne usata in diverse riprese, ma all'interno della canna rimase bloccato un proiettile. Larma venne poi caricata con proiettili a salve e durante la scena fatale una carica a salve fece partire il proiettile bloccato che colpì Brandon all'addome. Fu un colpo fatale e la produzione dovette fare i salti mortali per concludere il film, soprattutto perché parte del cast aveva abbandonato il set. Poi, con l'aiuto della computer grafica e di Chad Stahelski e Jeff Cadiente che "sostituirono" Lee, Il corvo fu terminato.

Il divieto del regista Rupert Sanders

Torniamo al regista Rupert Sanders e al suo divieto di introdurre pistole reali sul set di The Crow - Il Corvo. Ecco una sua dichiarazione in proposito riportata da diversi siti USA:

La sicurezza è la nostra priorità. I set cinematografici sono molto pericolosi. Ci sono automobili sormontate da carrelli che corrono veloci. Ci sono stunt che cadono giù da cavi altissimi. Perfino camminare su un set di notte fra le macchine per la pioggia e le luci è pericoloso. Bisogna poter stare sicuri. Il primo giorno che ho incontrato la squadra degli effetti speciali e l'addetto alle armi, che è una persona eccezionale, eravamo a Praga ed entrambi erano consapevoli dell'importanza della sicurezza su un set. Quando hanno a che fare con le armi, seguono le stesse linee guida dei militari, ma io non volevo correre alcun rischio. Così ho detto a tutti con decisione: "Non avremo armi da fuoco sul set" (…), e infatti abbiamo usato pistole Airsoft, e alcune erano di gomma o di metallo: servivano il nostro scopo ma non potevano sparare colpi.

Quello che è successo a Brandon Lee è accaduto anche nel 2021 sul set di Rust. Ad Alec Baldwin venne data una pistola che non era stata precedentemente controllata. Quando l’attore sparò, un colpo uccise la direttrice della fotografia Halyna Hutchins.

The Crow - Il Corvo arriverà nelle sale italiane il 28 agosto distribuito da Eagle Pictures.