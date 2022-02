The Batman, una versione vietata ai minori non esiste, parola del regista

News Cinema

Sappiamo che The Batman con Robert Pattinson, nonostante la crudezza e la cupezza, negli Usa è PG-13, quindi non vietato ai minori. Il regista Matt Reeves spiega perché non ne esisterà mai una versione "Restricted".

Da quando si è saputo che The Batman con Robert Pattinson (al cinema dal 3 marzo) non sarà vietato ai minori negli Usa, collocandosi nella tranquilla classificazione PG-13, i fan hanno cominciato a ipotizzare che ne possa esistere in futuro una versione senza tagli, "Restricted". Il dubbio è legittimato da un'atmosfera molto tetra, cupa e spietata. Den of Geek ha deciso di indagare col regista Matt Reeves. Sarà questo il caso? Leggi anche The Batman, Paul Dano l'Enigmista: "Non riuscivo a dormire"

The Batman, le probabilità di una versione senza tagli, parla il regista

Matt Reeves, che si è guadagnato The Batman dopo la regia dei solidissimi Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie (2014) e The War - Il pianeta delle scimmie (2017), ha risposto a Den of Geek riguardo una possibile versione vietata ai minori, senza tagli, del più lungo assolo cinematografico dedicato a Bruce Wayne (quasi tre ore!). Non accadrà, perché...

Nella mia mente il film è sempre stato uno spettacolo crudo, teso, noir, emozionante ma comunque PG-13. È sempre stato così, sono sempre stato conscio di spingermi ai limiti di quello che si poteva fare, perciò non ho dovuto davvero tagliar nulla. Il materiale promozionale che state vedendo riflette del tutto il tono del film. [...] Non c'è un montaggio speciale, stile "Sì, ecco la versione Restricted che disperatamente sognate!" Non ho dovuto fare improvvisi drastici tagli, niente del genere.