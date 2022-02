The Batman, Paul Dano l'Enigmista: "Non riuscivo a dormire"

News Cinema

Paul Dano ha raccontato a Entertainment Weekly come ha affrontato il ruolo del folle Enigmista nel prossimo The Batman con Robert Pattinson.

The Batman, con Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne, arriva nelle nostre sale il 3 marzo. Nel frattempo non solo Pattinson e il regista Matt Reeves parlano del film: grazie a Entertainment Weekly, abbiamo qualche dichiarazione di Paul Dano, che nel lungometraggio interpreta come sappiamo l'incappucciato Enigmista, vero motore della vicenda. È stato complesso calarsi nei panni di questo inquietante personaggio? Leggi anche The Batman, Robert Pattinson ha in mente i nemici per l'eventuale sequel The Batman: Funeral Scene - HD

The Batman, Paul Dano sull'Enigmista: "È stato intenso"

Tra gli attori più stimati della sua generazione, Paul Dano ha accettato il ruolo dell'Enigmista in The Batman, pur sapendo che non lo si sarebbe visto in volto praticamente mai. Nella vicenda l'Enigmista organizza spettacolari esecuzioni di personaggi di spicco di Gotham City, apparentemente insospettabili e irreprensibili. Vuole però lanciare un messaggio a Batman (del quale sembra conoscere l'identità segreta, stando al trailer): cosa collega queste morti tra loro? Paul Dano ha raccontato parte della sua esperienza a Entertatinment Weekly. Fisicamente è stato anche un bel tour de force, perché...

C'erano delle sere in cui forse non ho dormito tanto bene come avrei voluto, solo perché era un po' difficile uscire da questo personaggio. Ci vuole un sacco di energia per raggiungerlo. E poi devi mantenerti lì una volta che ci arrivi, perché entrare ed uscire da lui è piuttosto difficile. [...]

La mia testa pulsava per il calore. Quella sera sono andato a casa, dopo la prima giornata interamente in costume, e quasi non riuscivo a dormire perché avevo paura di quello che stava succedendo alla mia testa. Era come compressa dal sudore, dal calore e dall'assenza di ossigeno. Era una sensazione allucinante.