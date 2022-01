The Batman, una prima scena del film affiora ed è davvero molto cupa

News Cinema

Circola su Twitter una prima clip del The Batman con Robert Pattinson, diretto da Matt Reeves. È un funerale, dove non c'è tempo per il raccoglimento...

Non è una presentazione ufficiale, ma sta circolando online una prima clip di The Batman, il nuovo film diretto da Matt Reeves, con Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne, in uscita nelle nostre sale il 3 marzo. Nella scena si sta svolgendo un funerale, al quale partecipa il capo della polizia Gordon con il suo staff, ma anche Bruce. Un evento inaspettato spezza la pace del rito (a dir il vero già attraversata da una certa tensione: qualcuno è scomparso). L'Enigmista è la causa dello strano attentato... ma c'è un messaggio.





The Batman, cosa intuiamo dalla prima clip

Questa prima scena completa di The Batman che abbiamo avuto modo di vedere è significativa da diversi punti di vista. Matt Reeves aveva promesso un film cupo e il tono è già evidente, non solo nel contenuto narrativo (un attentato durante un funerale!), ma anche nella fotografia e in una certa aria di rassegnata disperazione che si respira. Al di là della classica "sfida" del villain a Batman, si fa apprezzare però il particolare del salvataggio del bambino, nel quale chiaramente Wayne rivede se stesso, privato dei genitori per i trascorsi che tutti conosciamo. Non male nemmeno l'idea di trasmettere l'instabilità di Gotham City dissacrando un rito. Rito che, per quel che sappiamo, l'Enigmista potrebbe avere un buon motivo per dissacrare... Leggi anche Il tema di The Batman dalla colonna sonora di Michael Giacchino si può ascoltare ora ed è da pelle d'oca The Batman dura 3 ore, il regista conferma l'ispirazione da Zodiac per l'Enigmista