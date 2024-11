The Batman 2 cancellato? James Gunn smentisce di persona sui social

News Cinema

Sui social ha cominciato a viaggiare l'idea che The Batman II di Matt Reeves possa non esistere più: le tempistiche per un'uscita nell'ottobre 2026 si stanno dilatando. E si teme che i nuovi DC Studios diano la precedenza a The Brave and The Bold, facendo morire il Bruce Wayne di Pattinson. Gunn interviene stroncando le voci...

Serpeggia una certa preoccupazione tra i fan del Bruce Wayne noir: si sta diffondendo sui social una voce che dà per cancellato The Batman II di Matt Reeves con Robert Pattinson. In realtà non c'è alcun annuncio ufficiale in merito, anzi nel calendario Warner Bros. Discovery il film rimane collocato in sala nell'ottobre 2026, ma la notizia sta prendendo piede così tanto che James Gunn, cogestore dei nuovi DC Studios con Peter Safran, è intervenuto di persona sul social Threads per stroncare la diceria. Leggi anche The Batman 2, Colin Farrell svela se sarà ancora il Pinguino nel sequel

The Batman 2 cancellato? James Gunn smonta le voci, ma da dove arriva il timore?