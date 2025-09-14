Terrore senza rumore: 5 horror perfetti per chi odia i jump-scare

News Cinema

Gli spaventi improvvisi sono strumenti importanti nei film horror e tengono gli spettatori costantemente con il fiato sospeso. Tuttavia, non tutti i registi se ne servono per terrorizzare il pubblico: ecco 5 horror che non sfruttano i jump scare per creare un'atmosfera tesa e inquietante.

Tra gli elementi convenzionali che i film horror utilizzano per per far letteralmente 'saltare' gli spettatori sulla poltrona, il cosiddetto jump scare ha un ruolo di primo piano. È uno strumento utile, spesso una scorciatoia, per creare tensione e paura con un orrore inaspettato. Proprio in virtù del loro utilizzo crescente, degenerato talvolta in jump scare telefonati e persino fuori contesto, è diventato lampante che alcune storie riuscissero a malapena a spaventare il pubblico. La verità è che si tratta di uno strumento che funziona se usato con parsimonia, e un bravo regista sa bene che non è l'unico modo per turbare i presenti in sala. Alcuni autori brillanti sono riusciti a regalare incubi senza ricorrere affatto a tale espediente. Ecco 5 film horror che hanno dribblato i jump scare, ma sono comunque riusciti a farvi trascorrere notti insonni.

Rosemary's Baby di Roman Polanski (1968)

L'horror psicologico di Roman Polanski si incontra spesso nelle liste dei film più spaventosi di tutti i tempi e la cosa non stupisce. La trama di Rosemary's Baby è nota a tutti. Rosemary (Mia Farrow) e Guy (John Cassavetes) Woodhouse, due novelli sposi di Manhattan, iniziano a vivere nel Bramford, un condominio in stile rinascimentale. La nuova vita ben presto si tinge d'inquietudine a causa degli ingombranti vicini, i Castevet, interpretati da Ruth Gordon e Sidney Blackmer. Di lì a poco, anche Guy inizia a comportarsi in modo insolito e quando Rosemary rimane incinta, dopo un rapporto che non ricorda di aver avuto con il marito, le sinistre intenzioni dell'anziana coppia diventeranno via via più chiare, fino alla terribile rivelazione finale. Per il suo ruolo, Gordon vinse il Premio Oscar come migliore attrice non protagonista. Il film, oggi un cult, è stato un successo di critica e pubblico. Ha avuto un sequel, Guardate cosa è successo al figlio di Rosemary (1976), e un prequel, Appartamento 7A (2024), incentrato su Terry, la ragazza che si suicida all'inizio di Rosemary's Baby.

Midsommar di Ari Aster (2019)

Per Ari Aster, la talentuosa Florence Pugh si è calata nei panni della fragile Dani Ardor e ha trasformato Midsommar in uno dei casi cinematografici del 2019. Il film folk horror, ambientato tra i cultisti svedesi, era stato inizialmente concepito come uno slasher ricco di jump scare. Il regista ha poi virato verso un approccio drasticamente diverso. Per distrarsi da una tragedia personale, Dani parte insieme al fidanzato Christian (Jack Reynor) e ad altri amici. La meta del viaggio è la soleggiata regione rurale dell'Hälsingland, dove si terrà la festa di mezza estate. Una volta sul posto, i ragazzi assistono alla terrificante cerimonia dell'ättestupa, in cui due anziani si lanciano verso la morte. Da lì, un susseguirsi di rituali, torture e morti lasceranno la protagonista incredula e terrorizzata. Ma qualcosa inizia a cambiare quando Dani viene incoronata Regina di Maggio. Realizzato con un modesto budget di 9 milioni di dollari, il film ha incassato 48 milioni di dollari.

The Blair Witch Project - Il Mistero della Strega di Blair di Daniel Myrick e Eduardo Sànchez (1999)

The Blair Witch Project rimane uno dei film horror indipendenti di maggior successo di tutti i tempi. Presentato come un documentario in cui tre studenti (Heather Donahue, Michael C. Williams e Joshua Leonard) si avventurano nelle Black Hills per indagare sul mito locale della strega di Blair, il film ha rilanciato la tecnica cinematografica del found footage. Le riprese con dispositivi portatili, effettuate dagli attori stessi, hanno eliminato ogni possibilità di jump scare. Al contrario, le espressioni dei tre attori, i lunghi silenzi e lo stile pseudo-documentaristico hanno contribuito a creare il vero orrore del film. Secondo The Numbers, il film ha incassato la sbalorditiva cifra di 248 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte di un budget di 750.000 dollari.

La geniale campagna di marketing, che sosteneva la reale scomparsa dei tre attori, i cui veri nomi erano stati usati nel film, ha fatto la sua parte. Ai protagonisti è stato infatti vietato di partecipare a qualsiasi attività promozionale o di apparire in qualsiasi film durante il periodo di uscita del film. Per questo, nel 2000, Donahue, Williams e Leonard hanno fatto causa alla Artisan e ottenuto un risarcimento di soli 300.000 dollari. Spiccioli, rispetto ai milioni incassati dai produttori del film. L'anno scorso, Lionsgate ha annunciato un reboot del film.

Il silenzio degli innocenti di Jonathan Demme (1994)

Tra i ruoli più celebri interpretati da Jodie Foster c'è quello della coraggiosa Clarice Sterling, giovane tirocinante dell'FBI che dà la caccia a un serial killer noto come Buffalo Bill. Per catturare l'assassino, la donna chiede aiuto ad un altro serial killer rinchiuso in carcere per cannibalismo: Hannibal Lecter. Il leggendario Anthony Hopkins è riuscito a spaventare il pubblico solo con il suo sguardo raggelante, regalando una delle interpretazioni più iconiche della storia del cinema. Il Silenzio degli Innocenti mostra solo un assaggio dei crimini commessi da Lecter, ma la sola presenza del personaggio sullo schermo è sufficiente a terrorizzare gli spettatori. Persino Foster ha ammesso di aver avuto paura del divo durante le riprese del film. I due attori non si sono mai parlati sul set: la maggior parte delle loro interazioni si è svolta con una parete di vetro a dividerli. Sia Foster che Hopkins hanno vinto il Premio Oscar per le rispettive performance e il film ha incassato 270 milioni di dollari al botteghino in tutto il mondo.

Shining di Stanley Kubrick (1980)

Ciò che ha reso Shining un grande horror è la stessa cosa che Stephen King ha detestato dell'adattamento di Stanley Kubrick. Nel film, l'orrore immaginario è una rappresentazione di problemi più profondi. Il Jack Torrance di Jack Nicholson ha tendenze psicopatiche che lo rendono un personaggio terrificante. Il romanzo di King suggeriva che forze maligne esterne l'avessero reso folle. Malgrado la versione dell'autore sia intoccabile, il tocco di Kubrick ha reso il film ancor più memorabile. L'interpretazione di Nicholson è monumentale, ma ad ossessionare gli spettatori sono state soprattutto le reazioni di Shelley Duvall (alias Wendy) alla sua follia. Le precise scelte estetiche e le riprese con l'allora nuovissima Steadicam hanno contribuito ad accentuare gli elementi horror del film. È interessante notare che Shining fu bersaglio di molte critiche all'epoca della sua uscita, per poi essere riconosciuto come un classico di culto.