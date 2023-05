Terminator, James Cameron scrive un nuovo film pensando all'IA

News Cinema

Secondo alcune fonti, sembra proprio che James Cameron sia tornato al lavoro su un nuovo Terminator, concentrandosi sulle discussioni riguardanti l'Intelligenza Artificiale... sulla bocca di tutti dopo il boom di ChatGPT.

Dopo l'insuccesso di Terminator: Destino Oscuro nel 2019, che aveva in parte scritto e prodotto, James Cameron potrebbe insistere su Terminator, con un nuovo film? Ospite dell'evento Dell Tech World, James si è lasciato scappare che tre mesi or sono ha cominciato a scrivere un nuovo capitolo, e che per la stesura del copione sta monitorando con attenzione l'argomento IA, sulla bocca di tutti dopo il boom di ChatGPT. Leggi anche Terminator, Schwarzenegger non voleva dire "Tornerò": "Mi sentivo un cretino"

James Cameron scrive un nuovo Terminator, l'Intelligenza Artificiale è parte nodale della storia

Nonostante il ritorno di Linda Hamilton e di un James Cameron coinvolto in produzione e sceneggiatura, Terminator: Destino Oscuro, con poco più di 260 milioni di dollari d'incasso nel mondo, è stato un flop sonoro. L'ennesimo fallito tentativo di rilanciare un marchio che, dopo le accoglienze tiepide a Terminator: Salvation (2009) e Terminator: Genisys (2015), non riesce davvero a ripartire (pur migliore risultato economico, nemmeno Terminator 3 - Le macchine ribelli del 2003 ha mai convinto i fan, abituati troppo bene). James Cameron, reduce dal trionfo di Avatar: La via dell'acqua, ha tuttavia confermato, ospite del Dell Tech World qualche giorno fa, che da tre mesi è tornato a scrivere una storia di Terminator, e che sta osservando il discorso e l'attività dell'IA come ChatGPT, per decidere come inserire questo aspetto nel copione. In effetti, invitato dal podcast Smartless alla fine dell'anno scorso, aveva dichiarato:

Se facessi un altro Terminator e cercassi magari ancora di rilanciare il franchise, cosa di cui stiamo discutendo anche se niente è deciso, lo farei concentrandomi molto sull'aspetto dell'Intelligenza Artificiale, più che sui robot impazziti.