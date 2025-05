Terminate dopo ben 7 mesi le riprese di Judy, il nuovo film di Alejandro González Iñárritu con Tom Cruise

News Cinema

Sono terminate ai Pinewood Studios di Londra le riprese del nuovo, ambizioso film di Alejandro González Iñárritu con Tom Cruise e un cast stellare. Cosa sappiamo.

Si intitola Judy (il titolo è provvisorio) il nuovo film di Alejandro Gonzalez Iñárritu, la cui lavorazione è terminata dopo ben 7 mesi. Si tratta del ritorno dietro la macchina da presa del regista argentino premio Oscar, 3 anni dopo Bardo. Il film è stato interamente girato ai Pinewood Studios londinesi e ha sforato di parecchio il piano di lavorazione, il che sicuramente ne avrà fatto lievitare i costi. A dare la notizia è stato un membro della troupe con queste parole: "Dopo 7 mesi a Londra (dovevano essere 4 e mezzo!) abbiamo finalmente terminato. E' stato fantastico essere a casa e ho lavorato con la troupe migliore di sempre. Tantissimo talento davanti e dietro la macchina da presa. E' stato difficile a dir poco, ma anche qualcosa di cui andare fieri. Protagonista di Judy è Tom Cruise, affiancato da un cast stellare.

Judy: il cast, la trama e quello che finora si sa sul film

Le riprese e le prove di Judy sono iniziate lo scorso novembre, e sono terminate il 3 maggio. Del cast del film fanno parte oltre a Tom Cruise anche Sandra Hüller, Jesse Plemons, John Goodman, Riz Ahmed, Michael Stuhlbarg, Sophie Wilde ed Emma D’Arcy e l'uscita internazionale è prevista per il 2 ottobre 2026. Della trama si sa al momento pochissimo, se non che Cruise interpreta un personaggio di grande potere mondiale, che deve convincere il mondo che è il suo salvatore, prima che le catastrofiche conseguenze delle sue azioni abbiano come effetto una distruzione di massa (chissà se c'è qualche riferimento ad una figura onnipresente in questo periodo). La sceneggiatura è scritta da Alejandro G. Iñárritu con Nicolas Giacobone e Alexander Dine Paris e Sabina Berman. Dopo aver saltato Bardo, il direttore della fotografia Emmanuel Lubezki torna a collaborare col regista.