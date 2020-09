Tenet: l'audio delle voci era basso e gli effetti troppo alti? Vi spieghiamo il motivo

News Cinema

Guardando Tenet al cinema vi è sembrato che il mix audio non fosse corretto? Che i dialoghi a volte non fossero udibili per il sound degli effetti troppo alto? Ecco perché.

Alcuni lo stanno amando, altri lo stanno detestando.

Questo è il motivo per cui di Tenet si continua a parlare, perché offre originalità a proprio rischio. Meglio un film confortevole per passare un paio d'ore di intrattenimento passivo o un film contorto che richieda attenzione e mostri qualcosa di mai visto prima? Magari non contorto come Tenet, direte voi, ma tenete presente che la tendenza è sproporzionata nel senso opposto, quindi ben venga un film capace di invertire il torpore (oltre che l'entropia).

Christopher Nolan è un filmmaker che sperimenta rivolgendosi al pubblico di massa. L'esperienza che offre è tanto cerebrale quanto sensoriale. Immagine e suono vanno di pari passo nella creazione di uno stato emotivo. Se la musica e gli effetti sonori di Tenet non vi sono passati inosservati, la sala dove avete visto il film ha dunque rispettato il missaggio delle tracce audio voluto dal regista.

Eppure, oltre al volume alto degli effetti, qualcuno potrebbe aver avuto difficoltà a sentire i dialoghi in alcuni passaggi, soffocati da rumori, suoni e musica. Strano? No, scelta artistica consapevole. E non è colpa della traccia del doppiaggio italiano, la cui edizione per il nostro paese si è fedelmente uniformata ai livelli originali.

Ricordate l'esperienza della visione di Dunkirk? La costruzione della colonna sonora è stata concepita da Hans Zimmer per farvi entrare nello stesso stato d'ansia dei soldati. Come? Usando i Shepard Tones (ideati negli anni 60 da Roger Shepard, psicologo esperto di scienze cognitive) ovvero una scala audio con diverse tonalità, sovrapposte e distanziate di un'ottava una dall'altra, che all'ascolto crea l'illusione di un suono che ascende (o discende) all'infinito. Nascondendo questo effetto come un sottofondo musicale e missandolo con altri suoni creati appositamente (un ticchettio costante, per esempio), gli spettatori si sentono esausti a fine film senza sapere perché.

E per Tenet, a supportare la tensione assecondando l'idea alla base del film, si percepisce nitidamente che in alcuni momenti le musiche composte da Ludwig Göransson sono riprodotte in reverse.