Tartarughe Ninja: L'Ultimo Ronin, il film dal vero trova il suo regista?

La Paramount sembra aver trovato il regista giusto per portare sul grande schermo e dal vero l'adattamento della miniserie a fumetti per adulti "Teenage Mutant Ninja Turtles: L'Ultimo Ronin". Un'esperienza diversa dall'ultimo cartoon...

Dimenticate l'approccio per famiglie dell'ultimo Tartarughe Ninja: Caos Mutante (che comunque avrà il suo sequel): come si sapeva, la Paramount aveva in cantiere anche un adattamento della miniserie a fumetti "L'Ultimo Ronin", realizzata dai creatori dei personaggi Kevin Eastman & Peter Laird, in un film dal vero. Secondo ComicBook.Com sarebbe stato di recente trovato il regista per l'operazione... e sarebbe nientepopodimeno che James Wan!

James Wan, da Saw alle Tartarughe Ninja, passando per Aquaman