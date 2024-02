Tartarughe Ninja - Caos mutante, il sequel ha una data d'uscita

News Cinema

Dopo il successo del primo film, Tartarughe Ninja - Caos mutante ha ottenuto facilmente un sequel e Paramount ha annunciato finalmente la data d'uscita al cinema.

Paramount ha annunciato già da tempo l’intenzione di realizzare un film sequel di Tartarughe Ninja - Caos mutante, distribuito in sala nel corso del 2023. Avendo attirato l’interesse di pubblico e critica, il film ha rapidamente meritato un sequel la cui data d’uscita è stata confermata da Paramount. Film d’animazione scritto e diretto da Jeff Rowe e realizzato da Nickelodeon Films e Paramount Pictures, è basato a sua volta sull’omonima serie a fumetti con protagoniste le Tartarughe Ninja. Secondo le prime anticipazioni, Rowe riprenderà il ruolo di regista anche per il sequel.



Tartarughe Ninja: Caos Mutante: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Tartarughe Ninja - Caos mutante, il sequel ottiene una data d’uscita

Dopo il successo di Tartarughe Ninja - Caos mutante al cinema, con un incasso di 180 milioni di dollari al botteghino mondiale, Paramount ha immediatamente premiato gli eroi con guscio con una serie televisiva spin-off ambientata in quell’universo e intitolata Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles, in arrivo in streaming su Paramount+ nel corso dell’estate, e poi con un sequel diretto attualmente privo di titolo. Il film d’animazione ha generato interesse e tornerà con un secondo capitolo il 9 ottobre 2026. Ramsey Naito, presidente di Paramount Animation e Nickelodeon Animation, in merito al sequel ha dichiarato:

Il rinvigorimento di questo franchise è durato anni e siamo entusiasti di continuare ad espandere l'amato universo di Tartarughe Ninja - Caos mutante e di portare nuove avventure alle famiglie e ai fan.

Il primo capitolo introduce i giovani fratelli Tartaruga: Leonardo, Raffaello, Donatello e Michelangelo, teenager che vivono nelle fogne di New York sotto indicazioni del padre adottivo che teme gli esseri umani ed è convinto che nessuno potrà mai accettarli. Trascorrendo il loro tempo ben riparati, i ragazzi si allenano e imparano le arti marziali ma, essendo teenager curiosi, trasgrediscono alle regole di famiglia e incontrano così April O’Neil, una simpatica adolescente dal fiuto da giornalista che diventerà loro amica e li aiuterà a contrastare una nuova minaccia mutante che invade New York. Non è chiaro quale sarà la trama del sequel, anche se un indizio ghiotto è stato lanciato durante il finale di Tartarughe Ninja - Caos mutante, con Cynthia Utrom che chiama in gioco il prossimo villain da sconfiggere: Shredder.