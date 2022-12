Superman, un nuovo film in arrivo confermato ma senza Henry Cavill

News Cinema

James Gunn ha confermato di star lavorando ad un nuovo film con protagonista Superman, ma ha precisato che ad interpretarlo non sarà Henry Cavill. L'attore, via social, ha salutato il personaggio.

Quando James Gunn ha affermato che Superman è un’alta priorità dei DC Studios non scherzava. Il co-presidente è tornato su Twitter, questa volta con notizie più concrete informando i fan che è attualmente in cantiere un progetto su L’uomo d’acciaio. Ma pare che dovrà fare a meno di Henry Cavill. Una notizia diventata virale e che ha incassato il malcontento dei fan. Il motivo dell’esclusione dell’attore è dettato dalla trama scelta. Intanto Henry Cavill ha voluto salutare il suo personaggio con una dichiarazione social.



Superman, nuovo film prequel in arrivo ma senza Henry Cavill

James Gunn è co-CEO dei DC Studios, una carica ricoperta insieme a Peter Safran da qualche mese e insieme stanno cercando di dare nuova forma ai progetti dell’universo DC. Molti di questi già previsti potrebbero non vedere mai la luce, com’è accaduto a Wonder Woman 3 ufficialmente in stand-by. E anche il destino di Superman sembra aver preso una strada diversa da quella sperata dai fan. James Gunn ha utilizzato ancora una volta il suo account ufficiale Twitter per esprimere una delle sue idee. Aveva definito Superman “una grande priorità” per i DC Studios ed infatti è così. Solo che il film attualmente in cantiere non coinvolge Henry Cavill, bensì è un prequel che racconta le origini di Clark Kent. Per questo motivo il personaggio avrà bisogno di un nuovo volto. Queste le parole di James Gunn:

Tra i film in lista c’è Superman. Nelle fasi iniziali, la nostra storia si concentrerà su una parte precedente della vita di Superman, quindi il personaggio non sarà interpretato da Henry Cavill.

Il co-presidente dei DC Studios ha poi aggiunto di aver informato l’attore di L’uomo d’acciaio in settimana: “Abbiamo avuto un incontro importante con Henry e siamo grandi fan. Abbiamo parlato di una serie di interessanti possibilità per lavorare insieme in futuro”. Ciò lascia intendere che il suo Superman adulto potrebbe tornare prima o poi?

Come ha reagito Henry Cavill

Intanto Henry Cavill si è sentito in dovere di comunicare con i suoi fan. Di recente l’attore si è trovato in una posizione analoga con The Witcher, serie TV di Netflix che lascerà ufficialmente a partire dalla quarta stagione. Il suo personaggio, Geralt di Rivia, è il protagonista ed è stato affidato a Liam Hemsworth che subentrerà a partire dal capitolo 4. In merito a Superman, Henry Cavill è apparso in Black Adam con un cameo riaccendendo la speranza. Ma le parole di James Gunn per il momento hanno messo un freno e l’attore ha voluto commentare la decisione:

Ho appena avuto un incontro con James Gunn e Peter Safran ed è una triste notizia per tutti. Dopotutto, non tornerò nei panni di Superman. Dopo che lo studio mi ha detto di annunciare il mio ritorno ad ottobre, prima della loro assunzione, questa non è una notizia facile da dare, ma così è la vita. Il cambio della guardia è qualcosa che accade. Lo rispetto. James e Peter hanno un universo da costruire. Auguro loro buona fortuna. Per coloro che sono stati al mio fianco nel corso degli anni, possiamo piangere per un po’, ma dobbiamo ricordare che Superman è ancora in circolazione. Tutto ciò che rappresenta esiste ancora e gli esempi che ci dà sono ancora lì. Il mio turno di indossare il mantello è passato, ma quello che rappresenta Superman non lo farà. È stato un viaggio divertente con tutti voi.