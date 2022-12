James Gunn definisce il futuro di Superman "un'enorme priorità" per il DCU

News Cinema

Nonostante le varie incertezze, James Gunn ha precisato che il futuro di Superman non è mai stato messo in discussione dai DC Studios e che, anzi, ha "un'enorme priorità": ma cosa vorrà dire?

Il futuro dei DC Studios è ancora da definire, eppure James Gunn ha ben chiara qual è la priorità. Nell’ultima settimana sono trapelate diverse indiscrezioni relative ai prossimi progetti dei supereroi DC, alcune confermate (seppur vagamente) e altre smentite. Ma James Gunn, che da pochi mesi ricopre la carica di co-CEO dei DC Studios, ha precisato di non poter rinunciare ad un supereroe in particolare, quello interpretato da Henry Cavill. Superman, infatti, è stato definito “un’alta priorità” da parte del regista di Guardiani della Galassia.



Superman, James Gunn chiarisce il ruolo di Clark Kent nel futuro DC

Come ormai da tradizione, James Gunn ha sfruttato Twitter per precisare un ulteriore dettaglio del futuro DC. Il co-presidente degli Studios ha celebrato il 44esimo anniversario di Superman di Richard Donner e, per l’occasione, ha rimarcato quanto sia prezioso quel personaggio per il futuro della DC. Dopo le indiscrezioni trapelate da The Hollywood Reporter, secondo cui Wonder Woman 3 è stato messo in stand-by, i fan chiedono a gran voce dei chiarimenti. A tale proposito, James Gunn ha cercato di dare un briciolo di speranza agli spettatori che attendono da tempo un ritorno di Superman sul grande schermo. Dopo L’uomo d’acciaio, uscito nel 2013, Henry Cavill ha preso parte ad altri film corali ma sembra essere pronto a riprendere il suo ruolo in un sequel di Man of Steel. Nonostante il suo futuro sia stato messo in discussione di recente, James Gunn ha precisato che no, le idee per Superman sono forse le più chiare finora. Un fan, infatti, gli ha chiesto via Twitter se rivedremo presto Clark Kent sul grande schermo. E la sua risposta è stata piuttosto cristallina:

Sì, certo. Superman è una priorità enorme, se non la più grande priorità.

È anche vero che il co-presidente dei DC Studios non ha mai menzionato Henry Cavill, ma si è riferito genericamente al personaggio di Superman. Ma i più fiduciosi hanno ricordato come l’attore sia apparso in un recente cameo in Black Adam, motivo per cui è altamente probabile che riprenda il ruolo in un prossimo film sequel de L’uomo d’acciaio. Ci teniamo a precisare che queste al momento sono soltanto ipotesi e speranze dei fan, ma James Gunn non si è espresso in merito alla faccenda. L’unico dettaglio degno di nota è che Superman ha un posto d’onore nei prossimi piani DC.