Superman, svelata la durata del nuovo film di James Gunn: è il più corto tra le proposte moderne sul personaggio

A quanto pare il Superman di James Gunn, in sala a luglio, non avrà una durata chilometrica da "evento ciclopico". Vediamo quanto durerà esattamente e perché è il più corto tra i moderni lungometraggi dedicati al papà di tutti i supereroi. Ma quale durata hanno avuto gli altri film dedicati all'Uomo d'Acciaio?

Quanto sarà lungo il nuovo Superman di James Gunn con David Corenswet, in arrivo al cinema il 9 luglio? DC Film News è riuscito a recuperare l'informazioni da documenti ufficiali dei distributori internazionali del primo tassello cinematografico del nuovo DC Universe. Come sta succedendo anche alle ultime opere Marvel, ci si sta orientando verso durate un po' più umane rispetto alle due ore e mezza (e più) che stavano prendendo piede a Hollywood per questi grandi eventi. Di certo il nuovo Superman dura meno di altri film dedicati all'eroe negli ultimi vent'anni.



Superman di James Gunn dura "solo" 2 ore, è il più corto dell'era moderna

122 minuti: questa sarebbe la durata di Superman, al cinema fra poco più di un mese. La storia cucinata da James Gunn vedrà Clark Kent (David Corenswet) indagare sulle sue origini kryptoniane, cercando di conciliare le sue identità, di supereroe alieno e di uomo che vuole rappresentare il lato più nobile degli esseri umani. Da quando la moda dei cinecomic è partita a Hollywood, una ventina d'anni fa, un film con Kal-El non era mai durato così poco: Superman Returns (2006) di Bryan Singer con Brandon Routh viaggiava sui 154 minuti, L'uomo d'acciaio (2013) di Zack Snyder con Henry Cavill sui 143, Batman vs. Superman: Dawn of Justice (2016) sui 152. Justice League, peraltro corale e non troppo concentrato solo su Kent, sarebbe il film più corto (120 minuti), se si calcolasse la versione del 2017 firmata da Joss Whedon. È difficile però considerarla canone, quando poi nel 2021 è arrivata la sua versione originale Zack Snyder's Justice League, fuori parametro con i suoi gargantueschi 242 minuti.

Ma per quanto riguarda i quattro lungometraggi dell'epoca Christopher Reeve? Superman (1978) durava 143 minuti, Superman II (1980) 127 minuti nella sua prima versione (116 nella Director's Cut di Donner), Superman III (1983) 125 minuti. Se volessimo trovare il vincitore assoluto in termini di brevità, dovremmo incoronare Superman IV (1987), che chiudeva il discorso in appena 90 minuti: vincerebbe però solo in questa curiosa gara, perché non è di certo tra i lungometraggi più memorabili dedicati alla creazione di Jerry Siegel & Joe Shuster.

Se prendiamo invece letteralmente l'aggettivo "corto", i cortometraggi animati destinati al cinema creati dai fratelli Fleischer e dai Famous Studios, realizzati tra il 1941 e il 1943, erano deliziose pillole di animazione vecchia scuola tra gli 8 e i 9 minuti. Ma questa è un'altra storia.