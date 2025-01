Superman, l'ultimo trailer scatena la polemica ed interviene James Gunn

News Cinema

L'ultimo trailer di Superman ha scatenato le critiche del pubblico, convinto dell'utilizzo di CGI sul viso di David Corenswet in una scena specifica del teaser: interviene James Gunn.

L’ultimo trailer condiviso dai DC Studios su Superman ha acceso il dibattito sul web. Lo spot televisivo del nuovo film con protagonista David Corenswet ha incendiato la conversazione tra i fan che hanno prontamente sottolineato la presenza di CGI in una scena del trailer che vede Superman volare tra i ghiacciai. L’Uomo d’Acciaio tra non molto tornerà sul grande schermo e lo farà con la guida di James Gunn ed è stato proprio quest’ultimo ad intervenire sul dibattito incandescente diffusosi a macchia d’olio sui social: effetti speciali per quel primo piano di Superman? A detta del regista e sceneggiatore non è così.



Superman: Spot Ufficiale del Film di James Gunn - HD

Superman, i fan criticano l’utilizzo di CGI nell’ultimo trailer: interviene James Gunn

Il pubblico attento potrebbe talvolta notare alcuni dettagli molto sottili. Nel caso di Superman, qualcuno ha denunciato che l’ultima scena del trailer avrebbe utilizzato CGI sul volto di David Corenswet. A quel punto è intervenuto James Gunn che, via Threads, ha messo a tacere le varie ipotesi. Frenando le preoccupazioni del pubblico, il regista ha rivelato:

Non è stata utilizzata nessuna CGI sul suo volto. I volti delle persone possono apparire diversi quando si mette un grandangolo da vicino. Lo sfondo di Svalbard è reale al 100% così come David.