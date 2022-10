Superman, Henry Cavill ufficializza il suo ritorno nel DC Extended Universe

News Cinema

Se ne parlava da tempo ma ormai è ufficiale: il recasting è rimandato, perché Henry Cavill rimane il Superman del DC Extended Universe. Ha dato lui stesso l'annuncio.

È ufficiale, nero su bianco: Henry Cavill rimane il Superman del DC Extended Universe, e l'attore ha comunicato la notizia sul suo profilo Instagram con un video affettuoso. Tante le domande che affiorano nella mente dei fan in queste ore: quando lo rivedremo sullo schermo? Quale sarà la portata delle sue future interazioni con il Black Adam di Dwayne Johnson? Si aprono le scommesse, ma procedete con la lettura con cautela, se temete spoiler.

"Un piccolo assaggio di quello che verrà, amici miei. Si rinnova l'alba della speranza. Grazie per la vostra pazienza. Sarà ricompensata".



