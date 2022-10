Black Adam, la più grande idea di Dwayne Johnson [SPOILER]

News Cinema

In Black Adam accade qualcosa di molto speciale per i fan della DC Comics al cinema, e quel qualcosa è stato voluto e cercato con tutte le sue forze dal suo protagonista, Dwayne Johnson.

Black Adam con Dwayne Johnson è già nelle nostre sale, quindi è probabile che alcuni fan sfegatati dei cinecomic e della DC Comics in particolare abbiano già avuto modo di vederlo: c'è un elemento del film di Jaume Collet-Serra, voluto con tutte le sue forze da Johnson stesso, anche in qualità di producer. Se dovete ancora però vedere il lungometraggio, emettiamo una grossa allerta SPOILER prima di proseguire. Continuate a leggere a vostro rischio e pericolo...

Black Adam, la storia dietro al cammeo di Superman alias Henry Cavill

L'aveva suggerito e l'ha fatto: Dwayne Johnson, interprete ma di fatto anche un po' autore di Black Adam (in quanto co-producer), è riuscito a richiamare in servizio Henry Cavill nel DC Extended Universe, in qualità ovviamente di Superman. Il cammeo è durante i titoli di coda, nel puro stile dei concorrenti Marvel Studios, ma preannuncia grandi cose a venire. E anche se la Warner Bros. Discovery pare non abbia rinunciato al progetto di un reboot con un Superman nero (prodotto da J. J. Abrams), Dwayne in un'intervista con ComicBook va fiero di quello che la sua squadra è riuscita a ottenere, considerando che Cavill sembrava archiviato, così come la gestione snyderiana. Dice:

Conosco Henry da tempo, siamo amiconi. La mia socia storica, Dany Garcia, ci teneva molto a Henry, ha gestito la carriera di Henry negli anni. Alla fine la questione è: amiamo Superman. C'è un cambio di regime alla Warner Bros., c'è un'opportunità. Per quel che riguarda Black Adam, facciamo tutto quello che possiamo per rendere omaggio alla sua mitologia e costruirlo come la più potente e irrefrenabile forza sul pianeta. E se facciamo bene il nostro lavoro, alla fine del film, non solo hai pure la più potente e irrefrenabile forza dell'universo intero, Superman, ma hai quello che vogliono i fan. [...] Cacchio, quando si parla di Superman, io non so se c'è sul pianeta un'altra persona che ami e incarni la sua mitologia come Henry. Quindi sono felice che ci siamo riusciti. Sono felicissimo che i fan stiano impazzendo. E sono felicissimo che ci sia un cambio di rotta nell'universo DC. E che Superman sia tornato.