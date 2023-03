Superman, Dwayne Johnson si espone sull'uscita di scena di Henry Cavill

News Cinema

Dwayne Johnson, interprete di Black Adam, rompe il silenzio e si espone in prima persona sull'uscita di scena di Henry Cavill nelle vesti di Superman.

James Gunn ha reso ben chiaro il suo progetto in casa DC. Il Superman interpretato da Henry Cavill, componente della Justice League, non ha un futuro nell’universo di supereroi attualmente in costruzione da parte dei nuovi presidenti degli Studios. A distanza di mesi dalla notizia confermata da Gunn e Safran, Dwayne Johnson ha rotto il silenzio spiegando cosa ne pensa dell’uscita di scena di Henry Cavill nelle vesti di Clark Kent.



Black Adam: Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Dwayne Johnson commenta l’uscita di scena di Henry Cavill come Superman

Entrambi hanno assaporato un momento da supereroi insieme grazie alla scena post credit di Black Adam. Henry Cavill è apparso come Superman, rubando per pochi secondi la scena a Dwayne Johnson. E quel cameo è servito a riaccendere la speranza dei fan, che hanno atteso da tempo il ritorno di Henry Cavill nell’universo DC. Anzi, a dirla tutta Henry Cavill ha persino lasciato The Witcher per potersi dedicare maggiormente alla sua carriera sul grande schermo, anche in casa DC. Purtroppo James Gunn ha fatto sapere che i suoi piani futuri per Superman sono leggermente diversi. La sua intenzione è di realizzare un nuovo film, Superman: Legacy, con un nuovo protagonista (probabilmente più giovane) per esplorare una specifica fetta di vita di Clark Kent come giovane giornalista. A distanza di tempo, Dwayne Johnson ha commentato l’uscita di scena del collega sul tappeto degli Oscar 2023. Intervistato da Variety, il protagonista di Black Adam si è sbottonato su una delle novità più importanti dell’universo DC degli ultimi mesi e ha paragonato quanto accaduto al collega a quello che succede con una squadra di football rilevata da una nuova agenzia che vuole sostituire l’allenatore e il quarterback.

Tutto quello che potevo fare, e che potevamo fare, quando stavamo girando Black Adam era fare del nostro meglio, circondarci delle persone migliori e realizzare il migliore film che potessimo fare. Il punteggio del pubblico era sul 90. I critici hanno assestato qualche colpo, ma è così che funziona il business. Lo paragono a quello che succede quando hai una squadra di football e il tuo quaterback vince i campionati, così come l’allenatore, ma poi arriva un nuovo proprietario e cambia tutto, dice: ‘Non il mio allenatore, non il mio quaterback. Punto ad un nuovo campione’.

Il paragone dell’attore di Black Adam effettivamente rende l’idea di quanto accaduto. I DC Studios hanno accolto due nuovi presidenti ad ottobre 2022: Peter Safran e James Gunn. Loro il compito di risollevare il destino dei supereroi DC. James Gunn al momento sta scrivendo e dirigerà il prossimo film su Clark Kent, intitolato Superman: Legacy, ma il protagonista non sarà Henry Cavill poiché questa versione di Superman è più giovane. Al momento Gunn non ha ancora scelto il prossimo attore che interpreterà L’uomo d’acciaio.