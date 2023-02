Superman, James Gunn fa chiarezza su Henry Cavill: "Non è stato licenziato"

News Cinema

Dopo settimane di polemiche e malumori, James Gunn ha fatto chiarezza sulla posizione di Henry Cavill nel DCU come Superman e ha spiegato che non è mai stato licenziato.

Le ultime settimane sono state particolarmente turbolente per James Gunn e il nuovo assesto dei DC Studios. Seduto comodamente in cima, il nuovo co-presidente dell’universo DC ha dimostrato di avere le idee piuttosto chiare sul futuro del suo universo di supereroi. Sotto la sua guida sono state già apportate importanti modifiche, come ad esempio l’uscita di scena di Henry Cavill che non riprenderà il ruolo di Superman nel sequel de L’uomo d’acciaio. Una decisione che ha causato perplessità e malcontento tra i fan. A distanza di tempo dall’annuncio ufficiale, James Gunn ha chiarito la sua posizione in merito all’uscita di scena di Henry Cavill.



L'Uomo d'Acciaio: Final trailer italiano HD

James Gunn: “Henry Cavill non è stato licenziato, piuttosto mai assunto”

James Gunn ha finalmente mostrato ai fan dell’universo DC quali sono i suoi piani per il prossimo futuro. Posto d’onore va a Clark Kent, che tornerà al cinema ma con le fattezze di un altro. Henry Cavill, infatti, non è stato confermato come interprete di Superman nei prossimi progetti DC. Ma, in sua difesa, James Gunn ha preferito chiarire che Henry Cavill non è mai stato licenziato. Piuttosto non è stato assunto per la parte. Come riportato da ScreenRant, secondo James Gunn e Peter Safran non è mai stato firmato un accordo ufficiale per riportare Henry Cavill nell’universo DC ed interpretare ancora una volta Superman. Così come anche Ben Affleck è stato tagliato fuori dal futuro del DCU.

Tutto quello che posso dire adesso è che Henry e Ben non fanno parte di questo universo. È anche importante dire che Henry Cavill non è stato licenziato. Non è stato assunto per essere Superman nel prossimo film. Non c’è mai stato un accordo per un altro film.

Pare quindi che Henry Cavill non abbia mai firmato ufficialmente per tornare ad interpretare Superman. Il suo personaggio, dopo Justice League, è riapparso in un cameo di Black Adam sondando il terreno per L’uomo d’acciaio 2 mai avvenuto. Poco dopo, infatti, James Gunn e Peter Safran hanno reso nota la propria rivoluzione creativa tranciando in pieno Henry Cavill dal futuro DC per inserire un nuovo progetto che ora ha finalmente un titolo: Superman: Legacy avvierà la fase 1 del DC Universe e dovrebbe approdare in sala nel 2025. Attualmente James Gunn sta ancora scrivendo la sceneggiatura del film e non è chiaro se figurerà anche come regista. Così come non è stato scelto ancora nessuno che interpreterà il nuovo Clark Kent.