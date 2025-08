Superman 2 già in preparazione? Non proprio ma quasi, ci spiega James Gunn

News Cinema

Ora che Superman negli USA sta per raggiungere gli incassi di The Batman, il regista e sceneggiatore James Gunn ha confermato di essere al lavoro su un nuovo copione. È un sequel di Superman? Non letteralmente.

Mentre Superman sta per raggiungere i 300 milioni di dollari d'incasso in patria (non accadeva da The Batman del 2022), James Gunn ha confermato più volte di essere al lavoro su un prosieguo del suo film con David Corenswet nei panni dell'Uomo d'Acciaio. Perché usiamo la parola "prosieguo"? Perché non è detto che si tratti di un sequel canonico, come i fan e la maggior parte del pubblico possono aspettarsi. Gunn è tornato a chiarire la cosa direttamente con gli appassionati su Threads, nei limiti di quanto gli sia consentito fare dalle regole di Hollywood... Leggi anche Superman, il regista riflette sulle differenze al boxoffice tra USA e resto del mondo

James Gunn lavora su un altro film con Superman, ma non chiamatelo Superman 2