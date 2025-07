Superman, il regista riflette sulle differenze al boxoffice tra USA e resto del mondo

News Cinema

Superman sta registrando numeri solidi al boxoffice americano, ma relativamente meno nel resto del mondo: intervistato da Rolling Stone, il regista e sceneggiatore James Gunn riflette sulle motivazioni, ma si dice comunque contento del risultato.

Fino a questo momento Superman di James Gunn ha incassato nel mondo 426.315.000 dollari (fonte Boxofficemojo), di cui 253 milioni solo negli Stati Uniti: una sproporzione notevole che non fa del blockbuster un effettivo fenomeno planetario come magari Warner Bros. e DC Studios speravano. Chiacchierando della questione con Rolling Stone, Gunn ha provato a individuare una serie di ragioni del divario, confidando comunque nella tenuta del film e nel passaparola: nel momento di difficoltà vissuto dal genere cinecomic, vedere il bicchiere mezzo pieno è d'obbligo. Leggi anche Superman, lo scoiattolo e la battaglia di James Gunn con i test screening

James Gunn e il successo di Superman concentrato negli USA: "Lui non è come Batman"

Superman si sta difendendo piuttosto bene al boxoffice internazionale: certo le cifre globali non sono quelle che un cinecomic portava a casa anche in un solo weekend fino a cinque-sei anni fa, ma il regista James Gunn deve valutare più aspetti. Insieme al producer Peter Safran è infatti corresponsabile dei nuovi DC Studios, per cui il calore dell'accoglienza all'impostazione generale conta per lui quanto gli incassi. In alcuni paesi del mondo il film occupa le prime posizioni, ma senza numeri eclatanti: dati Cinetel alla mano, in Italia per esempio Clark Kent vola sui 4.095.400 euro. Gunn fornisce più spiegazioni, ma si dimostra tranquillo.

Stiamo andano decisamente meglio qui da noi che internazionalmente, ma anche all'estero sta crescendo e registrando buoni numeri nel corso della settimana, come qui. Ovviamente il passaparola è molto positivo, qui e altrove, che è poi la cosa che ci serviva di più. Allo stesso tempo, ci sono alcuni paesi in cui sta andando parecchio bene, come il Brasile o l'Inghilterra. [...]

Superman non è un marchio tanto noto in alcuni posti. In alcune culture non è un supereroe stranoto come Batman, questo ha delle conseguenze. E non aiuta che ci sia anche un certo sentimento anti-americano nel mondo in questo momento. Non ci aiuta. Quindi credo che sia il caso di lasciargli lo spazio per crescere. Ma comunque, lo ripeto, per noi finora è una vittoria totale. Far uscire il film e vederlo così sostenuto dalle persone, ovunque, rappresenta proprio il seme dell'albero che Peter e io abbiamo innaffiato per tre anni. Per cui iniziare in modo così positivo è stato davvero travolgente.