Super Mario Bros: il primo trailer italiano del nuovo film animato!

Approfittiamo di un primo assaggio di immagini animate che ci offre il primissimo trailer di Super Mario Bros, nuovo adattamento cinematografico del celebre videogame.

Ci siamo. Stiamo per vedere le prime immagini dell'atteso film su uno dei più popolari personaggi del mondo dei videogame di sempre. È stato diffuso online il primo trailer di Super Mario Bros, adattamento in animazione 3D delle storie dei due baffuti "idraulici italiani" con tutti noi (o quasi) hanno giocato almeno una volta a uno dei game della serie dagli anni 80 ad oggi. La SuperMarioMania fu immediata e le trasposizioni televisive si sprecarono tra il 1986 e il 1993, quando furono realizzati un film animato di produzione giapponese, tre serie animate americane e il famigerato film live-action Super Mario Bros in cui Mario e Luigi erano interpretati da Bob Hoskins e John Leguizamo. I tanti videogame prodotti da Nintendo sono cresciuti insieme al progresso tecnologico delle console di gioco e ora, grazie a Illumination Entertainment (lo studio dietro Cattivissimo Me e Sing), il nuovo film su Mario, che in originale ha la voce di Chris Pratt, è quasi pronto.

Vediamo qui sotto il primo trailer in italiano di Super Mario Bros., in uscita al cinema ad aprile 2023.



Super Mario Bros.: Il Teaser Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Super Mario Bros.: la trama del nuovo film d'animazione sul popolare personaggio

Super Mario Bros., film diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, racconta la storia di Mario, un idraulico che insieme a suo fratello Luigi, si mette in viaggio per intraprendere un'avventura: muoversi in un labirinto sotterraneo, pieno di pericoli e vicoli, per riuscire a portare in salvo la Principessa Peach.

Le voci originali del film sono di Chris Pratt per quanto riguarda l'eroe-idraulico, di Anya Taylor-Joy quella di Peach, di Seth Rogen la voce del gorilla Donkey Kong, mentre Jack Black presterà la voce all'antagonista del film, Bowser.