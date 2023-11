Succede anche nelle migliori famiglie, il trailer del nuovo film di Alessandro Siani

News Cinema

Dal 1° gennaio 2024 sarà al cinema il nuovo film di e con Alessandro Siani, Succede anche nelle migliori famiglie, dove una mamma anziana progetta un nuovo matrimonio che non vede i figli molto d'accordo... nel cast anche Cristiana Capotondi, Dino Abbrescia, Anna Galiena e Antonio Catania.

S'intitola Succede anche nelle migliori famiglie il nuovo film di Alessandro Siani, da lui interpretato con Cristiana Capotondi, Dino Abbrescia, Anna Galiena e Antonio Catania: possiamo mostrarvene il trailer, in attesa dell'uscita prevista per il 1° gennaio 2024. Questa nuova storia vede una mamma vedova di una certa età che decide di risposarsi: i suoi figli non sono affatto d'accordo!



Succede anche nelle migliori famiglie: Il Trailer Ufficiale del Film di di Alessandro Siani -HD

Succede anche nelle migliori famiglie, la trama del film di Alessandro Siani

Presentato da 01 Distribution, Succede anche nelle migliori famiglie, prodotto da Fulvio & Federica Lucisano, è la nuova fatica di Alessandro Siani, che vi interpreta Davide Di Rienzo, un imbranato laureato in medicina che ora fa il volontario alla Caritas, non esattamente stimolato da un padre esigente (Sebastiano Somma), grande medico. Quando il babbo muore, Davide, il fratello Renzo (Dino Abbrescia) e la sorella Isabella (Cristiana Capotondi) cercano di consolare mamma Lina (Anna Galiena). Con loro sorpresa, la donna si riprende rapidamente, quando incontra un vecchio amico d'infanzia, Angelo Cederna (Antonio Catania). Vuole risposarsi con lui, ma Davide, Isabella e Renzo non sono per niente d'accordo! Nel tentativo di osteggiare la nuova unione, i tre scopriranno segreti inconfessati, perché... "succede anche nelle migliori famiglie", appunto!

Questa è la settima regia di Alessandro Siani, che debuttò dietro alla macchina da presa nel 2013 con Il principe abusivo. A questo fecero seguito Si accettano miracoli, Mister Felicità, Il giorno più bello del mondo, Chi ha incastrato Babbo Natale? e Tramite amicizia.