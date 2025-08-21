Strange Journey: The Story of Rocky Horror, il trailer del documentario che racconta la storia del più cult dei cult movie

News Cinema

Usciva cinquant'anni fa, e cambiava, se non il mondo, la vita di tantissime persone, The Rocky Horror Picture Show. La storia del musical, del film e del suo straordinario impatto culturale è raccontata in questo documentario. Ecco il trailer di Strange Journey: The Story of Rocky Horror,

Sì, certo, ok, Lo Squalo. Ma questo 2025 segna anche il cinquantesimo anniversario di un altro grande film, forse meno tradizionalmente e esteticamente "bello", ma altrettanto dirompente e influente, e soprattutto ancor più "di culto" del capolavoro spielberghiano. Parliamo di The Rocky Horror Picture Show, il film diretto da Jim Sharman a partire dall'omonimo musical teatrale di Richard O'Brien.

Difficile spiegare a chi non lo abbia mai visto l'importanza del Rocky Horror, la sua carica anarchica, eversiva, liberatoria che ha contribuito in maniera fondamentale al processo di affermazione dei diritti queer, ma che è ancora oggi un grido esilarante e commovente alla libera espressione di sé in ogni ambito dell'esistenza.

Più facile basarsi sui dati concreti: inizialmente uno spaventoso flop commerciale, è divenuto uno straordinario successo programmato come film di mezzanotte in un numero sempre crescente di cinema, e ancora oggi detiene il record per la più lunga e ininterrotta presenza in sala di tutti i tempi. Già perché i fan del Rocky Horror vedono e rivedono il loro film preferito con frequenze impressionanti e, come tutti sanno, le proiezioni del film sono una vera e propria festa nel corso della quale, truccati come i loro beniamini, gli spettatori recitano, ballano e cantano assieme ai personaggi dello schermo. A questo punto, fatemi e fatevi un favore: se avete un abbonamento a Disney+, ritagliatevi un'ora e mezza di tempo per vedere The Rocky Horror Picture Show.

Ma comunque.

Cinquantesimo anniversario, si diceva. Ecco che allora per raccontare la storia dello straordinario impatto culturale del Rocky Horror e festeggiarlo degnamente è stato realizzato un documentario. Si intitola Strange Journey: The Story of Rocky Horror, sta per uscire nelle sale inglesi e noi lo abbiamo visto pochi mesi fa al Cinema Ritrovato di Bologna.

Racconta la storia di Richard O'Brien, del musical che dai teatri off londinesi ha raggiunto una celebrità internazionale, del film che ne è stato tratto e della sua incredibile storia, dei suoi temi rivolizionari e trasgressivi, dei personaggi diventati vere e proprie icone e delle canzoni diventate pietre miliari della pop culture. Oltre a O'Brien, nel documentario vengono intervistati Jim Sharman, il compositore Richard Hartley, attori del film come Tim Curry, Susan Sarandon, Barry Bostwick, Patricia Quinn e Nell Campbell, ma anche un fan d'eccezione come Jack Black. E come sigillo di garanzia sull'intera operazione, il fatto che ad aver diretto questo doc è stato Linus O'Brien, figlio di Richard.

Qui di seguito potete vedere il trailer di Linus O’Brien Strange Journey: The Story of Rocky Horror, e leggere una lunga dichiarazione del suo autore tratta dal catalogo del Cinema Ritrovato.





Alcuni anni fa mi sono imbattuto su YouTube nella canzone I’m Going Home, uno dei momenti salienti di The Rocky Horror Picture Show. Mentre scorrevo i commenti sono stato sopraffatto dall’emozione. Rocky Horror aveva sempre fatto parte della mia vita e conoscevo bene il suo impatto sociale, ma quella è stata la prima volta in cui ho davvero compreso l’enormità della sua influenza sulle vite delle singole persone. Da quella consapevolezza è nato questo film. Ho capito quanto questa storia fosse significativa e complessa: l’ascesa, la caduta e la rinascita di Rocky Horror; il suo influsso su musica, cinema e cultura pop; il fenomeno cult senza precedenti che ha generato, creando uno spazio sicuro per persone di ogni tipo. E purtroppo ho constatato che in questo clima politico Rocky Horror è più attuale che mai. A tutto questo si aggiunge il fatto che mio padre, Richard O’Brien, è stato colui che ha creato The Rocky Horror Picture Show, entrando così nella vita di moltissime persone. All’inizio non intendevo dirigere il film io stesso. Ma quando ho proposto il progetto al mio vecchio amico Avner Shiloah, che mi ha poi presentato a Garret Price e Adam Gibbs di Margot Station, abbiamo capito tutti che questa era anche una storia padre/figlio. Il primo passo è stato un viaggio in Nuova Zelanda per l’intervista principale con papa. Ho potuto trascorrere diversi giorni ad approfondire il dialogo con lui, affrontando temi che in passato lo avevano messo a disagio. Da lì abbiamo proseguito con interviste a Londra, New York, Los Angeles e in Australia. Ritrovare il cast e la troupe con cui sono cresciuto e stato incredibilmente gratificante. Parlare con i fan e con coloro cui il film ha cambiato la vita è stato insieme illuminante e commovente. Rocky Horror è unico nel modo in cui ha creato comunità e spazi in cui potersi esprimere senza timore di giudizio – in cui sentirsi liberi in ogni scelta e a proprio agio con chi condivideva quello spirito. Questo documentario non celebra solo Rocky Horror, ma anche tutte queste persone.