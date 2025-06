Appunti dal Cinema Ritrovato: i film, il pubblico, il clima del festival bolognese

News Cinema

Di ritorno dalla 39ma edizione di uno dei festival più belli del mondo, dove abbiamo trascorso qualche giorno torrido di grande cinema, vi proponiamo alcuni spunti, ricordi e suggerimenti di visione.

La XXXIX edizione del Cinema Ritrovato, il festival organizzato dalla Cineteca di Bologna e dedicato al cinema di patrimonio, ovvero del passato, che si tratti di nuovi restauri o vecchie copie, di celebrati capolavori o di preziose riscoperte, si conclude domani, domenica 29 giugno.

Questi che seguono sono alcuni appunti riguardanti la mia permanenza di alcuni giorni al festival, alle impressioni generali, e ai film visti.

Il clima

Bologna, al netto dei cantieri che la occupano militarmente, e di un’offerta di cibo che travalica la sovrabbondanza per dare sensazioni simili a quelle raccontate da Marco Ferreri nel suo celeberrimo La grande abbuffata (su cui sto per tornare), è sempre una città molto bella e piacevole. “Accogliente”, si usa dire da quelle parti. Ben poco accogliente e piacevole è il suo clima. Se dal pur quasi onnipotente Gian Luca Farinelli non si può certo pretendere un domino e un controllo sulle condizioni atmosferiche e metereologiche, due osservazioni mi sento di farle.

La prima: va bene che per strada facciano milioni di gradi, ma il fatto che in molte delle sale si soffra il caldo nonostante l’impianto di condizionamento va meno bene. La seconda: gira voce che il prossimo anno Il Cinema Ritrovato tornerà a svolgersi nella prima settimana di luglio; ecco: ne siamo proprio sicuri, di questa mossa?

Il pubblico

Facezie a parte. Anno dopo anno il pubblico del Cinema Ritrovato diventa sempre più numeroso. E oramai non sono solo le leggendarie proiezioni serali in Piazza Maggiore, a essere difficili come accesso, ma tutte le altre proiezioni del festival, tanto che bisogna essere lestissimi ad accaparrarsi i biglietti online non appena si aprono le prenotazioni, proprio come accade in festival come Cannes o Venezia. Aumenta il pubblico, aumenta la provenienza internazionale (in giro per i luoghi del festival si sentono parlare davvero tutte le lingue del mondo), aumentano gli addetti ai lavori che arrivano a Bologna non solo per i film, ma per veri e propri incontri d’affari, diminuisce sempre di più l’età media dei frequentatori. Sono tantissimi infatti i giovani e gli studenti, italiani e stranieri, che affollano le sale per vedere i film o assistere agli incontri. Della sempre maggiore rilevanza del cinema classico come nicchia commerciale e come magnete per gli spettatori, dovrebbero tenere conto sempre di più anche distributori e esercenti.

Yi Yi

Dopo essere stato presentato in prima mondiale a Cannes Classics pochi mesi fa, il restauro del capolavoro di Edward Yang è stato proiettato anche a Bologna. 173 minuti sfacciati e trascinanti di vicenda quasi altmaniana, che coinvolge diversi membri di una famiglia, i loro amici, i loro vicini di casa. Incontro tra cinema e vita di rara perfezione, Yi Yi è un film di eleganza formale discreta ma potente, che viaggia sempre in stato di grazia e in equilibrio tra sentimenti contrastanti e storie personali che si alternano senza soluzioni di continuità. Un ottimo modo, forse il migliore, di aprire la mia permanenza bolognese e le visioni del cinema ritrovato.





Viale del tramonto

Questo nuovo restauro in 4K del film dell'immenso Billy Wilder, anche questo passato a Cannes, non è tanto diverso dal precedente come qualità dell’immagine e del suono. Ma rivedere sul grande schermo un film di questa portata è sempre un’occasione imperdibile. Sarà che l’ho rivisto di recente dopo la morte del suo autore, ma mi sono accorto come forse mai prima di quanto il Mulholland Drive di David Lynch sia stato debitore di Sunset Boulevard. In qualche modo, infatti, anche il film di Wilder è un film a cavallo tra noir e horror che racconta di un personaggio prigioniero di un sogno, o di un incubo, che è fatto di cinema purissimo capace di contaminare e stravolgere la realtà. Quella di Norma Desmond rimane una figura straordinaria, inquietante e commovente, e la sua ossessione per le luci della ribalta e la celebrità dice qualcosa di terribilmente contemporaneo, anche se oggi ci sono le fotocamere dei telefoni al posto delle cineprese di Hollywood.





La donna del giorno

Che poi nella versione originale sarebbe “dell’anno”, ovvero Woman of the Year. Diretto da George Stevens, è stato uno dei titoli della retrospettiva dedicata alla grandissima Katherine Hepburn, un film che parla di maschile e femminile e rapporti di coppia in maniera estramamente moderna, come ho spiegato in questo articolo qui.

L’orologiaio di Saint-Paul

Alzi la mano chi ha mai visto, anche non sul grande schermo, il primo film diretto da un grande regista e ancor più grande e appassionato cinefilo come Bertrand Tavernier. La storia è quella di un vedovo di Lione (l’orologiaio del titolo) cui all’improvviso viene detto che il figlio adolescente ha compiuto un omicidio nella notte ed è fuggito assieme a una fidanzata di cui lui non sapeva nemmeno l’esistenza. Tratto da un romanzo di Georges Simenon, L'orologiaio di Saint-Paul (che è un quartiere di Lione) parte come un polar dai sottotesti politici e si trasforma in un dramma psicologico sulla paternità e al tempo stesso sulla società francese tutta quasi commovente; se la regia e la di Tavernier è elegante e raffinata, a giganteggiare è un Philippe Noiret incredibile: dimesso, bastonato, eppure fermo e determinato nel mantenere le sue posizioni, che poi sono posizioni tutte a sostegno del figlio; un figlio che non conosce, che impara a conoscere in qualche modo per il suo gesto, ma che ama e che rispetta, anche per le ragioni (morali) che stanno dietro l’omicidio. Tavernier, che come abbiamo detto è cinefilo, riempie il suo film di citazioni, tra cui – complice il nome del suo attore protagonista – anche quella alla ferreriana abbuffata, e a scrivere aveva voluto due degli sceneggiatori responsabili del vituperato (dalla Nouvelle Vague) cinéma du papa, che qui torna con una rinnovata consapevolezza e una forma smagliante.





Diva

Un cult movie che oggi conoscono in pochissimi, opera prima datata 1981 di Jean-Jacques Beineix, registra francese che è morto tre anni fa nell’indifferenza quasi generale e con altri cinque film all’attivo. Quello di Beineix è il primo film del cosiddetto cinéma du look, quella piccola ma significativa new wave del cinema francese, rappresentata anche dal primo Luc Besson e da Leos Carax, che rifiutava il realismo degli anni Settanta e metteva l’immagine e lo stile al centro del suo racconto impressionista, rifiutando invece un andamento narrativo tradizionale e coerente. Diva mescola la love story e il polar, la lirica e il rock’n’roll, surrealismo, spiriti liberi, poliziotti corrotti, postini, ladruncole, sicari da fumetto e spietati discografici di Taiwan. La libertà con cui Beineix alterna e mescola tutto questo è ancora oggi invidiabile, e un’estetica che pure è indissolubilmente legata agli anni Ottanta ricorda per certi versi i lavori di registi che per cui Diva è stato sicuramente una qualche fonte ispirazione, come Wong Kar-wai o Nicholas Winding Refn.





Senza sapere niente di lei

Luigi Comencini, ma il Comencini che non ti aspetti, in qualche modo simile a quello del successivo La donna della domenica ma formalmente assai più ricercato, e in qualche modo legato alla Nouvelle Vague francese per quanto riguarda stile e toni del racconto, oltre che la messa in scena. Philippe Leroy è un avvocato impiegato di una grande compagnia di assicurazioni, per cui fa l'ispettore; in questo caso deve indagare sulla morte un po’ sospetta di una donna con cinque figli per evitare che venga pagato un premio molto alto. Per farlo, rintraccia la figlia minore, interpretata da Paola Pitagora, che era svanita misteriosamente dopo la morte della mamma, e della quale finirà (forse) per innamorarsi, ricambiato. Scritto tra gli altri da Suso Cecchi d’Amico e Raffaele La Capria, Senza sapere niente di lei colpisce per lo sperimentalismo della messa in scena, per lo sguardo spietato che Comencini ha nei confronti di personaggi tutti abbastanza meschini (Leroy compreso), e per lo spessore e le sfaccettature psicologiche del personaggio di Paola Pitagora, figura femminile di sorprendente complessità.

Il salario della paura

Non vedevo Sorcerer da quando il precedente restauro venne presentato a Venezia Classici nel 2013. Non so quanto il nuovo restauro possa essere migliore di quello, ma poco importa, perché continuo a pensare che il film sia davvero il capolavoro di un grandissimo regista come William Friedkin. Un film herzoghiano, potentissimo, esplosivo e nichilista al tempo stesso, visionario e materico, fatto di pochissime parole e sequenze mozzafiato, che tiene incollati alla poltrona e che trasmette in maniera implacabile tutto lo stress, il caldo, la fatica, la disperazione che racconta. Alla fine della proiezione bolognese, ho realizzato, alla fine della visione, che ben tre dei miei film preferiti hanno Roy Scheider come protagonista: uno è questo, gli altri due Lo squalo e All That Jazz.

Strange Journey: The Story or Rocky Horror

Tra i tanti grandissimi film che compiono cinquant’anni in questo 2025, c’è anche quello che probabilmente è il cult movie per antonomasia: The Rocky Horror Picture Show. Diretto da Jim Sharman nel 1975, pensato e girato come un b-movie, venne tratto dal musical teatrale che aveva riscosso un enorme successo a Londra e a Los Angeles (ma non a New York). A raccontare la storia del musical, del successo, delle riprese del film, del primo flop commerciale e della seconda vita arrivata a stretto giro grazie alle proiezioni di mezzanotte, tante persone coinvolte nel cast e nella troupe, ma soprattutto Richard O’Brien, autore del testo teatrale e delle canzoni, interprete di Riff Raff sul palco e sullo schermo. Incidentalmente, anche padre del regista di questo documentario, Linus O’Brien, che incanala tutta la passione e l’energia del lavoro del papà, e racconta in maniera leggera ma a tratti commovente la straordinaria rilevanza culturale di un’opera che ha ispirato tantissime persone in tutto il mondo a essere sé stesse e seguire il proprio desiderio. Don’t dream it, be it.