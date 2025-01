Strange Darling: il trailer italiano ufficiale del thriller che ha fatto impazzire l'America

News Cinema

Kyle Gallner e Willa Fitzgerald sono i protagonisti di questo film scritto e diretto da JT Mollner che vedremo al cinema dal 13 febbraio. Ecco trailer e trama di Strange Darling.

Negli Stati Uniti ha conquistato tanto la critica (ha un rating positivo al 95% sull'aggregatore Rotten Tomatoes) quanto il pubblico. Stephen King l'ha definito un "geniale capolavoro", e da noi arriverà al cinema il 13 febbraio distribuito da Vertice360: stiamo parlando di Strange Darling, thriller scritto e diretto dal giovane autore americano che qualche anno fa aveva esordito con un western intitolato Outlaws and Angels.

In un film girato in 35mm e composto da sei capitoli disposti in ordine temporale non lineare, Mollner si diverte a stravolgere le aspettative del pubblico, abbattendo le barriere tra i generi: il suo è descritto come un "thriller adrenalico che sconfina nell’horror, con qualche sfumatura di true crime e che, nella sua corsa vertiginosa verso l’epilogo, viene contaminato da suggestioni prese a prestito addirittura dal romance".

Questa la trama ufficiale del film:

Nella natura selvaggia dell’Oregon, un predatore implacabile insegue una donna ferita. Lei fa del suo meglio per sfuggire al suo aggressore, ma diventa sempre più debole ogni minuto che passa. Chi la insegue è un uomo con una missione ed è solo questione di tempo prima che catturi la sua preda.