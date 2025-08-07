Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 7 Agosto, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Giovedì 7 Agosto 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Giovedì 7 Agosto 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Giovedì 7 Agosto 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Giovedì 7 Agosto 2025

Grandi Magazzini

Commedia, 1986, durata: 109 min.

in onda alle 21:00 su Cine34

un film di Castellano e Pipolo con Enrico Montesano, Nino Manfredi, Laura Antonelli, Renato Pozzetto, Michele Placido, Christian De Sica, Massimo Boldi, Lino Banfi, Alessandro Haber, Massimo Ciavarro, Heather Parisi, Paolo Villaggio, Ornella Muti, Teo Teocoli, Leo Gullotta, Simonetta Stefanelli, Riccardo Garrone, Victor Cavallo, Antonello Fassari, Gianni Bonagura, Rosanna Banfi, Sabrina Salerno, Eva Grimaldi, Iaia Forte e Francesca Dellera.

Mandela: la lunga strada verso la libertà

Biografico, Drammatico, 2013, durata: 141 min.

in onda alle 21:10 su TV2000

un film di Justin Chadwick con Idris Elba, Naomie Harris, Tony Kgoroge, Riaad Moosa, Zolani Mkiva, Jamie Bartlett, Lindiwe Matshikiza, Deon Lotz e Terry Pheto.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/mandela-la-lunga-strada-verso-la-liberta/50267/video/?vid=13385" title="Mandela: La lunga strada verso la libertà: Il trailer in lingua originale del film">Mandela: La lunga strada verso la libertà: Il trailer in lingua originale del film</a>

Cellular

Azione, Poliziesco, Thriller, 2004, durata: 94 min.

in onda alle 21:13 su Iris

un film di David R. Ellis con Kim Basinger, Chris Evans, Jason Statham, Eric Christian Olsen, William H. Macy, Noah Emmerich, Matt McColm, Richard Burgi, Caroline Aaron, Eric Etebari, Adam Taylor Gordon, Rick Hoffman, Brendan Kelly e Jessica Biel.

Giallo, Thriller, 2016, durata: 91 min.

in onda alle 21:13 su Top Crime

un film di Claude-Michel Rome con Astrid Veillon, Isabelle Vitari, Andréa Ferréol, Christophe Rouzaud, François Feroleto e Jérémie Covillault.

Tu, io e Dupree

Commedia, 2006, durata: 108 min.

in onda alle 21:14 su TwentySeven

un film di Anthony e Joe Russo con Owen Wilson, Kate Hudson, Matt Dillon, Michael Douglas, Seth Rogen, Amanda Detmer, Ralph Ting, Todd Stashwick, Bill Hader, Jason Winer, Sidney S. Liufau, Billy Gardell, Lance Armstrong e Harry Dean Stanton.

Azione, Horror, Thriller, 2021, durata: 103 min.

in onda alle 21:15 su Italia 2

un film di Everardo Gout con Ana de la Reguera, Tenoch Huerta, Josh Lucas, Leven Rambin, Will Patton, Cassidy Freeman, Veronica Falcón, Susie Abromeit, Sammi Rotibi, Anthony Molinari e Joshua Dov.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/la-notte-del-giudizio-per-sempre/59774/video/?vid=36682" title="La Notte del Giudizio per sempre: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD">La Notte del Giudizio per sempre: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD</a>

3-Headed Shark Attack

Fantascienza, Horror, Azione, 2015, durata: 89 min.

in onda alle 21:15 su Cielo

un film di Christopher Ray con Karrueche Tran, Jaason Simmons, Danny Trejo, Rob Van Dam, Jena Sims, Brad Mills, Scott Thomas Reynolds e Rico Ball.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/3-headed-shark-attack/54383/video/?vid=29778" title="3-Headed Shark Attack: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">3-Headed Shark Attack: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

Il discorso perfetto

Commedia, 2020, durata: 87 min.

in onda alle 21:20 su Rai 3

un film di Laurent Tirard con Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi, Julia Piaton, François Morel, Guilaine Londez, Sébastien Chassagne, Sarah Suco, Christophe Montenez, Adeline d'Hermy, Laurent Bateau, Marilou Aussilloux, Fabienne Galula, Niels Dubost e Jean-Michel Lahmi.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/il-discorso-perfetto/59021/video/?vid=37834" title="Il Discorso Perfetto: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD">Il Discorso Perfetto: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD</a>

Horror, Drammatico, 2019, durata: 140 min.

in onda alle 21:20 su Rai 4

un film di Ari Aster con Florence Pugh, Jack Reynor, William Jackson Harper, Will Poulter, Vilhelm Blomgren, Isabelle Grill, Gunnel Fred, Ellora Torchia, Archie Madekwe, Henrik Norlén e Julia Ragnarsson.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/midsommar-il-villaggio-dei-dannati/56125/video/?vid=32019" title="Midsommar - Il Villaggio dei Dannati: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD">Midsommar - Il Villaggio dei Dannati: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD</a>

A Beautiful Mind

Drammatico, 2001, durata: 134 min.

in onda alle 21:20 su LA7D

un film di Ron Howard con Russell Crowe, Ed Harris, Jennifer Connelly, Paul Bettany, Adam Goldberg, Judd Hirsch, Josh Lucas, Anthony Rapp, Christopher Plummer, Vivien Cardone, Jason Gray-Stanford, Austin Pendleton e Victor Steinbach.

Belle & Sebastien

Family, 2013, durata: 98 min.

in onda alle 21:21 su Canale 5

un film di Nicolas Vanier con Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux Chatelier, Dimitri Storoge, Andreas Pietschmann, Urbain Cancelier e Mehdi El Glaoui.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/belle-e-sebastien/50101/video/?vid=14084" title="Belle e Sebastien: Il trailer italiano del film - HD">Belle e Sebastien: Il trailer italiano del film - HD</a>

Commedia, Azione, 2017, durata: 116 min.

in onda alle 21:24 su Italia 1

un film di Seth Gordon con Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario, Priyanka Chopra Jonas, Hannibal Buress, Kelly Rohrbach, Ilfenesh Hadera, Jon Bass, Pamela Anderson, Ana Flavia Gavlak, Brandon Larracuente, David Hasselhoff, Rob Huebel, Yahya Abdul-Mateen II, Jack Kesy, Oscar Nuñez e Clem Cheung.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/baywatch/53169/video/?vid=25919" title="Baywatch: Nuovissimo trailer italiano - HD">Baywatch: Nuovissimo trailer italiano - HD</a>

Il Padrino

Drammatico, 1972, durata: 175 min.

in onda alle 21:30 su Rete 4

un film di Francis Ford Coppola con Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Richard S. Castellano, Robert Duvall, Sterling Hayden, John Marley, Richard Conte, Al Lettieri, Diane Keaton, Abe Vigoda, Talia Shire, Gianni Russo, John Cazale, Rudy Bond, Al Martino, Morgana King, Lenny Montana, John Martino, Salvatore Corsitto, Richard Bright, Alex Rocco, Tony Giorgio, Vito Scotti, Tere Livrano, Victor Rendina, Jeannie Linero, Julie Gregg, Ardell Sheridan, Simonetta Stefanelli, Angelo Infanti, Corrado Gaipa, Franco Citti e Saro Urzì.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/il-padrino/11639/video/?vid=37917" title="Il Padrino: Trailer Ufficiale 50° anniversario - HD">Il Padrino: Trailer Ufficiale 50° anniversario - HD</a>

Rocky V

Drammatico, 1990, durata: 104 min.

in onda alle 21:30 su TV8

un film di John G. Avildsen con Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Sage Stallone, Burgess Meredith, Tommy Morrison, Richard Gant, Tony Burton, Jimmy Gambina, Delia Sheppard, Michael Williams, Kevin Connolly e Elisebeth Peters.

I sublimi segreti delle Ya-Ya Sisters

Commedia, Drammatico, 2002, durata: 116 min.

in onda alle 21:30 su Warner TV

un film di Callie Khouri con Sandra Bullock, Ellen Burstyn, Fionnula Flanagan, James Garner, Ashley Judd, Shirley Knight, Angus Macfadyen, Maggie Smith, Cherry Jones, Boyd Kestner, Frederick Koehler, Deborah Hobart, Ron Dortch, Kiersten Warren, Matthew Settle, Mark Joy, Caitlin Wachs, Sarallen, Veda Wilson, Michael Mattison, Gil Johnson, Katy Selverstone, David Lee Smith, Leslie Silva, Austin R. Cooper, Sarah Huck, Alex Cooper, Alyssa May Gold, Mary Katherine Weiss, Nicki Tschudi, Clint Lienau, David Bridgewater, Jacqueline McKenzie, Gina McKee, David Rasche e Allison Bertolino.



