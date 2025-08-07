Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 7 Agosto, in prima serata

TGCom24
Stasera in TV, Giovedì 7 Agosto 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Giovedì 7 Agosto 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Giovedì 7 Agosto 2025.

  • Grandi Magazzini
    Commedia, 1986, durata: 109 min.
    in onda alle 21:00 su Cine34
    un film di Castellano e Pipolo con Enrico Montesano, Nino Manfredi, Laura Antonelli, Renato Pozzetto, Michele Placido, Christian De Sica, Massimo Boldi, Lino Banfi, Alessandro Haber, Massimo Ciavarro, Heather Parisi, Paolo Villaggio, Ornella Muti, Teo Teocoli, Leo Gullotta, Simonetta Stefanelli, Riccardo Garrone, Victor Cavallo, Antonello Fassari, Gianni Bonagura, Rosanna Banfi, Sabrina Salerno, Eva Grimaldi, Iaia Forte e Francesca Dellera.

  • Mandela: la lunga strada verso la libertà
    Biografico, Drammatico, 2013, durata: 141 min.
    in onda alle 21:10 su TV2000
    un film di Justin Chadwick con Idris Elba, Naomie Harris, Tony Kgoroge, Riaad Moosa, Zolani Mkiva, Jamie Bartlett, Lindiwe Matshikiza, Deon Lotz e Terry Pheto.


  • Cellular
    Azione, Poliziesco, Thriller, 2004, durata: 94 min.
    in onda alle 21:13 su Iris
    un film di David R. Ellis con Kim Basinger, Chris Evans, Jason Statham, Eric Christian Olsen, William H. Macy, Noah Emmerich, Matt McColm, Richard Burgi, Caroline Aaron, Eric Etebari, Adam Taylor Gordon, Rick Hoffman, Brendan Kelly e Jessica Biel.

  • Delitto in Provenza
    Giallo, Thriller, 2016, durata: 91 min.
    in onda alle 21:13 su Top Crime
    un film di Claude-Michel Rome con Astrid Veillon, Isabelle Vitari, Andréa Ferréol, Christophe Rouzaud, François Feroleto e Jérémie Covillault.

  • Tu, io e Dupree
    Commedia, 2006, durata: 108 min.
    in onda alle 21:14 su TwentySeven
    un film di Anthony e Joe Russo con Owen Wilson, Kate Hudson, Matt Dillon, Michael Douglas, Seth Rogen, Amanda Detmer, Ralph Ting, Todd Stashwick, Bill Hader, Jason Winer, Sidney S. Liufau, Billy Gardell, Lance Armstrong e Harry Dean Stanton.

  • La Notte del Giudizio per Sempre
    Azione, Horror, Thriller, 2021, durata: 103 min.
    in onda alle 21:15 su Italia 2
    un film di Everardo Gout con Ana de la Reguera, Tenoch Huerta, Josh Lucas, Leven Rambin, Will Patton, Cassidy Freeman, Veronica Falcón, Susie Abromeit, Sammi Rotibi, Anthony Molinari e Joshua Dov.


  • 3-Headed Shark Attack
    Fantascienza, Horror, Azione, 2015, durata: 89 min.
    in onda alle 21:15 su Cielo
    un film di Christopher Ray con Karrueche Tran, Jaason Simmons, Danny Trejo, Rob Van Dam, Jena Sims, Brad Mills, Scott Thomas Reynolds e Rico Ball.


  • Il discorso perfetto
    Commedia, 2020, durata: 87 min.
    in onda alle 21:20 su Rai 3
    un film di Laurent Tirard con Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi, Julia Piaton, François Morel, Guilaine Londez, Sébastien Chassagne, Sarah Suco, Christophe Montenez, Adeline d'Hermy, Laurent Bateau, Marilou Aussilloux, Fabienne Galula, Niels Dubost e Jean-Michel Lahmi.

  • Midsommar - Il villaggio dei dannati
    Horror, Drammatico, 2019, durata: 140 min.
    in onda alle 21:20 su Rai 4
    un film di Ari Aster con Florence Pugh, Jack Reynor, William Jackson Harper, Will Poulter, Vilhelm Blomgren, Isabelle Grill, Gunnel Fred, Ellora Torchia, Archie Madekwe, Henrik Norlén e Julia Ragnarsson.


  • A Beautiful Mind
    Drammatico, 2001, durata: 134 min.
    in onda alle 21:20 su LA7D
    un film di Ron Howard con Russell Crowe, Ed Harris, Jennifer Connelly, Paul Bettany, Adam Goldberg, Judd Hirsch, Josh Lucas, Anthony Rapp, Christopher Plummer, Vivien Cardone, Jason Gray-Stanford, Austin Pendleton e Victor Steinbach.

  • Belle & Sebastien
    Family, 2013, durata: 98 min.
    in onda alle 21:21 su Canale 5
    un film di Nicolas Vanier con Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux Chatelier, Dimitri Storoge, Andreas Pietschmann, Urbain Cancelier e Mehdi El Glaoui.

  • Baywatch
    Commedia, Azione, 2017, durata: 116 min.
    in onda alle 21:24 su Italia 1
    un film di Seth Gordon con Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario, Priyanka Chopra Jonas, Hannibal Buress, Kelly Rohrbach, Ilfenesh Hadera, Jon Bass, Pamela Anderson, Ana Flavia Gavlak, Brandon Larracuente, David Hasselhoff, Rob Huebel, Yahya Abdul-Mateen II, Jack Kesy, Oscar Nuñez e Clem Cheung.


  • Il Padrino
    Drammatico, 1972, durata: 175 min.
    in onda alle 21:30 su Rete 4
    un film di Francis Ford Coppola con Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Richard S. Castellano, Robert Duvall, Sterling Hayden, John Marley, Richard Conte, Al Lettieri, Diane Keaton, Abe Vigoda, Talia Shire, Gianni Russo, John Cazale, Rudy Bond, Al Martino, Morgana King, Lenny Montana, John Martino, Salvatore Corsitto, Richard Bright, Alex Rocco, Tony Giorgio, Vito Scotti, Tere Livrano, Victor Rendina, Jeannie Linero, Julie Gregg, Ardell Sheridan, Simonetta Stefanelli, Angelo Infanti, Corrado Gaipa, Franco Citti e Saro Urzì.


  • Rocky V
    Drammatico, 1990, durata: 104 min.
    in onda alle 21:30 su TV8
    un film di John G. Avildsen con Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Sage Stallone, Burgess Meredith, Tommy Morrison, Richard Gant, Tony Burton, Jimmy Gambina, Delia Sheppard, Michael Williams, Kevin Connolly e Elisebeth Peters.

  • I sublimi segreti delle Ya-Ya Sisters
    Commedia, Drammatico, 2002, durata: 116 min.
    in onda alle 21:30 su Warner TV
    un film di Callie Khouri con Sandra Bullock, Ellen Burstyn, Fionnula Flanagan, James Garner, Ashley Judd, Shirley Knight, Angus Macfadyen, Maggie Smith, Cherry Jones, Boyd Kestner, Frederick Koehler, Deborah Hobart, Ron Dortch, Kiersten Warren, Matthew Settle, Mark Joy, Caitlin Wachs, Sarallen, Veda Wilson, Michael Mattison, Gil Johnson, Katy Selverstone, David Lee Smith, Leslie Silva, Austin R. Cooper, Sarah Huck, Alex Cooper, Alyssa May Gold, Mary Katherine Weiss, Nicki Tschudi, Clint Lienau, David Bridgewater, Jacqueline McKenzie, Gina McKee, David Rasche e Allison Bertolino.

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv

