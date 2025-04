Star Wars, svelato il titolo ufficiale e data di uscita al cinema del film con Ryan Gosling: l'annuncio di Shawn Levy

News Cinema

La Star Wars Celebration è in corso a Tokyo e Shawn Levy ha confermato che Ryan Gosling sarà il protagonista del suo film, svelandone il titolo ufficiale: ecco tutti i dettagli!

Ryan Gosling è ufficialmente il protagonista del nuovo film di Star Wars diretto da Shawn Levy: l'annuncio è arrivato dalla Star Wars Celebration 2025, attualmente in corso a Tokyo. Sul palco dell'evento sono saliti l'attore e il regista, che ha svelato al pubblico il titolo ufficiale e la data di uscita del film.

Alla Star Wars Celebration 2025, Kathleen Kennedy e Dave Filoni hanno annunciato le più importanti novità sui prossimi progetti che riguarderanno l'Universo di Star Wars. Dopo i rumors dei mesi scorsi, è arrivata la conferma che Ryan Gosling sarà il protagonista del film diretto da Shawn Levy (Deadpool & Wolverine) e che il titolo ufficiale della pellicola è Star Wars: Starfighter.

Please join us in welcoming Ryan Gosling, star of the upcoming Star Wars: Starfighter, to our galaxy. Coming to theaters Memorial Day 2027. pic.twitter.com/DLpwJzOSr0 — Star Wars (@starwars) April 18, 2025

Accolto dagli applausi del pubblico, l'ex Ken di Barbie ha rivelato di essere emozionato e onorato di far parte del film, elogiandone la sceneggiatura, aggiungendo che nessun luogo era più adatto della Star Wars Celebration per svelarne i dettagli:

"Questo è il luogo perfetto per iniziare questo viaggio per noi, perché è un incredibile promemoria del motivo per cui faremo questo film e per chi lo faremo"

Shawn Levy ha confermato che il film sarà un progetto standalone, ambientato cinque anni dopo gli eventi di Episodio IX: L'Ascesa di Skywalker: "Questo film è indipendente. Non è un prequel, né un sequel. Si tratta di una nuova avventura, è ambientato in un periodo storico che non è stato ancora esplorato".

Non connesso alla Skywalker Saga, la pellicola presenterà personaggi nuovi ed esplorerà un arco temporale che non ha trovato spazio fino a ora nei vari progetti e spin-off dell'Universo di Guerre Stellari. La produzione del film verrà avviata nell'autunno del 2025 e la pellicola arriverà al cinema il 28 maggio 2027, a un anno di distanza da The Mandalorian & Grogu (22 maggio 2026), con cui si concluderanno le avventure del mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal) e del piccolo Grogu.