Star Wars, la protagonista era Leia, secondo George Lucas: ci spiega perché

George Lucas, in una chiacchierata con James Cameron, ha ribadito l'importanza del personaggio di Leia alias Carrie Fisher, nella trilogia originale di Star Wars. Perché la considera la protagonista reale della storia?

Che Leia Organa fosse uno dei personaggi chiave nella trilogia originale di Star Wars è fuori di dubbio, ma si potrebbe considerare addirittura quello principale, se non la protagonista? Lo pensa non un fan qualunque, ma George Lucas in persona, che ne parlò col suo collega James Cameron nella sua serie James Cameron's Story of Science Fiction, e la ritiene nodale. La conversazione risale a qualche tempo fa, ma realizzando come Cameron oggi sia l'erede della creazione di altre "neomitologie" (come le chiama lui), con i suoi Avatar, le parole di Lucas hanno forse più valore. Anche perché Cameron ha sempre creduto nelle eroine. Ma cosa disse di preciso Lucas?

George Lucas: "Leia è quella che sa tutto"

Carrie Fisher incarnò anche nella vita il modello di donna forte che, in anticipo sui tempi hollywoodiani, apparve nel Guerre stellari (1977) e in L'impero colpisce ancora (1980), con appena un inciampo nell'ultimo capitolo della trilogia classica, Il ritorno dello Jedi (1983): lì, come lei stessa rimpianse, accettò col bikini alla corte di Jabba una sessualizzazione eccessiva del personaggio. Ad ogni modo, la "Forza" scorreva potente in Leia, anche metaforicamente. George Lucas spiega che l'ha sempre vista come il vero effettivo motore della trilogia classica di Star Wars.

È una senatrice. Ha fatto il college. È una persona molto intelligente, ha il controllo della situazione. E ha una buona mira. E quei due tizi erano - uno era un ingenuo che non sapeva nulla, non aveva conoscenze. L'altro pensava di sapere tutto, ma nemmeno quello sapeva nulla. Era lei che quella che sapeva tutto. Era lei che conduceva l'intera storia.

George spiegò che, consapevole di questo, insistette per avere anche action figure di Leia, accanto a quelle degli altri: solo vederle una vicina all'altra su uno scaffale conferma quell'idea: "È il personaggio principale, perdiana!" Non siamo così certi di questo equilibrio a favore di Leia, pur ammettendo la sua centralità. Saremmo però stati sicuramente curiosi di capire come avrebbe visto lo stesso Lucas il personaggio a molti anni di distanza, nella nuova trilogia che invece la Lucasfilm / Disney ha realizzato senza tenerne in conto i desiderata. Leia è riapparsa in Il risveglio della Forza (2015) e Gli ultimi Jedi (2017), ma anche lei ha faticato a emergere in un progetto complessivo di racconto poco chiaro.