Star Wars, Mark Hamill e il ricordo di Carrie Fisher sul set di L'impero colpisce ancora

È sempre molto dolce e affettuoso il modo in cui Mark Hamill ricorda Carrie Fisher, con la quale condivise i set della trilogia storica di Star Wars, insieme naturalmente a Harrison Ford: questa volta, sempre su Twitter, Mark ha postato un commento su un paio di foto dalla lavorazione di L'impero colpisce ancora, cioè l'Episodio V di Irwin Kershner, da molti considerato l'apice di quel trittico. C'è un dettaglio interessante: le foto sono state scattate in Norvegia, dove si girarono gli esterni della famosa sezione iniziale del film su Hoth, il pianeta ghiacciato. Il personaggio di Leia non era presente in quelle specifiche inquadrature, quindi Carrie Fisher avrebbe potuto tranquillamente evitare il viaggio, eppure volle comunque passare a salutare gli amici, per spirito di corpo. Mark rammenta: Leggi anche L'Impero colpisce ancora: immagini inedite di Carrie Fisher in un video del dietro le quinte del film

1st day of Empire in Finse, Norway. She had no scenes there, but came along just to hang out & not miss any of the fun. She always regretted not going to Tunisia for SW. It was also a way to make sure she got her own crew snow-jacket. (and yes, I still have mine)❄️#TrueStory https://t.co/mfg5G1Plri