Star Wars: John Williams abbandona la galassia lontana lontana dopo l'Episodio IX

Nella galassia lontana lontana di Star Wars c'è e c'è sempre stato qualcuno di molto importante che - ahinoi - sta pensando di abbandonarla dopo il prossimo film: quell'Episodio IX provvisoriamente intitolato Black Diamond e che uscirà nel dicembre del 2019 scritto e diretto da J.J. Abrams. Parliamo di John Williams, inventore del mitico tema di Star Wars e grandissimo compositore che nella sua lunga carriera si è portato a casa cinque premi Oscar e ha ottenuto la bellezza di cinquantuno candidature.

Lo ha svelato lui stesso durante un'intervista all'emittente radiofonica californiana KUSC, dicendo: "Sappiamo che J.J. Abrams sta preparando un film di Star Wars a cui spero di potermi dedicare il prossimo anno. Concluderà una serie composta di nove film e credo che per me sarà abbastanza, anche se i Disney Studios andranno avanti. Come sapete la Disney ha acquistato i diritti e continuerà probabilmente per decenni, dedicandosi anche ad attrazioni legate a Star Wars".

La notizia, inutile dirlo, ci rattrista, ma non sorprende più di tanto i fan della saga e delle sue costole, che sanno benissimo che nel curriculum del compositore non figura Rogue One: A Star Wars Story, delle cui musiche è autore Michael Giacchino. E poi ricordiamo che per Solo: A Star Wars Story Williams sta lavorando a un tema e non all'intera colonna sonora, che è stata affidata da Ron Howard a John Powell.



Tutto ciò non significa che Williams se ne andrà in pensione nonostante il suoi 86 anni. Fra i suoi progetti futuri più importanti c'è infatti la colonna sonora di Indiana Jones 5.