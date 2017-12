John Williams comporrà il tema principale di Solo: A Star Wars Story

Fa sempre piacere quando il nome di John Williams viene accostato a un film dell'universo di Guerre Stellari. Il leggendario compositore, vincitore di cinque premi Oscar - uno dei quali proprio per il primo Star Wars realizzato nel 1977 da George Lucas - comporrà infatti le note del tema principale del prossimo Solo: A Star Wars Story diretto da Ron Howard, il quale come noto ha rilevato in fase di riprese gli "esonerati" Phil Lord e Chris Miller. Il film uscirà nelle sale di tutto il mondo il prossimo maggio.

Non sarà però Williams l'autore della colonna sonora del film, bensì John Powell. Era successo qualcosa del genere anche per il precedente spin-off della saga, Rogue One, la cui colonna sonora era stata opera di Michael Giacchino. A confermare la notizia è stato lo stesso Williams: "Il piano al momento è che io scriverò un tema per Han Solo, mentre Powell scriverà il resto della musica, e lo farà in maniera brillante. Questo compito è qualcosa di cui sono molto felice. Posso offrire questo a John e a Ron Howard, e se tutte le parti in causa saranno felici, lo sarò anche io."

La notizia che John Powell sarebbe stato l'autore delle musiche di Solo: A Star Wars Story era già trapelata la scorsa estate. Tra le colonne sonore più famose della carriera di John Williams ci sono senza dubbio quelle che ha scritto per Steven Spielberg. Bastano titoli come Lo squalo, I predatori dell'arca perduta, E.T. e Schindler's List per confermare che la collaborazione tra il cineasta e il musicista è una delle più importanti della storia del cinema contemporaneo? A nostro avviso bastano eccome...