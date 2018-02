Indiana Jones 5: cosa sappiamo del sequel di Steven Spielberg

Ci domandiamo quanti di voi attendano Indiana Jones 5 di Steven Spielberg, dopo la delusione di Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, il cui principale difetto a parere di chi scrive non era - come molti temevano - l'età di Harrison Ford, quanto l'assoluta mancanza di direzione sicura, in registro e storia, gestiti con scarso entusiasmo da Steven Spielberg alla regia e George Lucas al soggetto. Siccome noi però siamo fan del personaggio e di quello che ha portato al moderno blockbuster, vogliamo riassumervi la situazione del primo film dedicato a Indy prodotto dalla Disney, dopo l'acquisizione della Lucasfilm nel 2012.

Quando esce Indiana Jones 5? La data ufficiale americana è 10 luglio 2020. Annunciato nel 2016, il progetto era inizialmente previsto per l'estate del 2019, ma è stato posticipato.

Quando si girerà il film? Secondo alcune fonti all'inizio del 2019, ma comunque sempre nel giro di quell'anno solare. Spielberg è al momento in preproduzione su questo film e sul remake di West Side Story, però girerà prima Indy 5.

Harrison Ford sarà ancora Indiana Jones? Ufficialmente e fino a prova contraria sì. Ford avrà 76-77 anni al momento delle riprese, essendo nato il 13 luglio. E' sicuramente molto attempato per l'archeologo così come lo conosciamo, ma Ford ha detto in una recente intervista che "Sarà interessante rivisitare il personaggio avanti negli anni." Il copione dovrebbe quindi tener conto dell'anzianità di Henry Jones Jr.: se è così, dovrebbe matematicamente ambientarsi oltre la metà degli anni Sessanta.

Ma come mai tempo fa si era parlato di altri attori nel ruolo, come Bradley Cooper o Chris Pratt? In via ufficiale, nessuno alla Lucasfilm o alla Disney ha mai ammesso un recasting del personaggio. Le fonti di quelle voci tuttavia giuravano di non averle inventate di sana pianta. Probabile che l'opzione sia stata considerata prima dell'annuncio ufficiale del 2016, ma è anche probabile che l'idea rimanga in piedi: quattro anni fa noi ipotizzammo, in un articolo su Indiana Jones 5 pre-annuncio, una narrazione parallela con l'Indy anziano e un Indy più giovane in flashback, portato sullo schermo da un nuovo attore. Voci simili sono in seguito affiorate online. Dichiarazioni del presidente Disney Bob Iger, riguardanti la difficoltà nell'impostare questo prossimo film (tra sequel e reboot), renderebbero più solida l'ipotesi. La serie potrebbe così proseguire senza Ford.

Chi lo scrive? David Koepp, che si era già occupato di scrivere Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo (o per meglio dire di mettere "ordine" tra le precedenti mille stesure di quel travagliato lungometraggio) .

Ma ci sarà pure il figlio di Indy, interpretato da Shia LaBeouf? No, questo lo sappiamo con certezza perché l'ha escluso proprio Koepp in un'intervista. Sospiro di sollievo?

George Lucas lavorerà sul film? Anche se Spielberg un anno fa ribadì che non sarebbe riuscito a occuparsi di un Indiana Jones senza avere l'amico George "almeno come executive producer", ufficialmente no. Al 100% Lucas non ha contribuito in alcun modo al soggetto o alla sceneggiatura del lungometraggio, lo ha confermato Koepp, che ha oltretutto aggiunto di aver terminato il lavoro (salvo riscritture ulteriori).

John Williams scriverà le musiche del film? Non ci può essere un Indy senza di lui! In una recente intervista John, anni 85, si è limitato con la sua consueta elegante timidezza a uno scaramantico "Lo spero".

Si sa qualcosa degli altri membri del cast? Nulla, però John Rhys-Davies, il mitico Sallah di I predatori dell'arca perduta e Indiana Jones e l'ultima crociata, in ogni occasione in cui s'imbatte in Spielberg gli fa notare che quelli sono i film migliori della saga. "Chissà perché?"