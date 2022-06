Star Trek 4, a che punto è il nuovo film della saga

News Cinema

Annunciato a sorpresa (anche degli stessi attori!) poco tempo fa, il quarto film della nuova interpretazione di Star Trek procede: ci aggiorna sullo stato dei lavori il capo della Paramount Pictures, Brian Robbins.

Il progetto di Star Trek 4 è uno dei più curiosi della contemporanea era hollywoodiana: annunciato a sorpresa a febbraio, a sorpresa persino degli attori che dovrebbero interpretarlo, sembra proceda, per la regia di Matt Shankman e la produzione come al solito a cura della Bad Robot di J. J. Abrams, da anni dietro alla nuova saga cinematografica basata sull'universo di Gene Roddenberry. Questa volta è toccato al capo della Paramount Pictures, Brian Robbins, aggiornare da Variety i fan un po' confusi sulla situazione.

Star Trek 4 sta per partire, garantisce il presidente della Paramount

Brian Robbins, presidente della Paramount Pictures, intervistato da Variety ha toccato l'argomento (più spinoso di quel che sembra) di Star Trek 4: dopo una prima trilogia reboot, composta da Star Trek (2009), Into Darkness - Star Trek (2013) e Star Trek Beyond (2016), con l'ultimo in netta discesa al boxoffice, il discorso cinematografico trekkiano si è arenato. Dopo un nulla di fatto con nomi autorevoli come Quentin Tarantino e Noah Hawley alla sceneggiature, la Bad Robot di J. J. Abrams aveva affidato il progetto a Matt Shankman, già showrunner di WandaVision: e all'improvviso a febbraio di quest'anno il film è stato annunciato ufficialmente. Frettolosamente, tanto che lo stesso cast (Chris Pine, Zachary Quinto, Simon Pegg, Zoe Saldana) non era nemmeno ancora stato interpellato! Il mistero in realtà continua, perché con Variety Robbins ha mostrato un'ironica sicurezza, lasciando però chiaramente intendere tra le righe che i contratti con gli interessati tuttora non esistono. Leggete le sue precise parole:

Siamo immersi in Star Trek 4 con J. J. Abrams, sembra che ci stiamo avvicinando alla partenza e siamo entusiasti della direzione creativa che abbiamo intrapreso. Quando si parla di dati io sono un po' nerd, e i numeri mi dicono che il pubblico vuole il cast dei primi tre film in questo qui.

A questo punto parlare di date di produzione e di uscita sembra ancora prematuro, e rimane davvero curioso che si sia deciso di accelerare i tempi così all'improvviso: forse l'intenzione era mostrare ai fan una decisione superiore a quella esistente? Difficilmente comunque gli appassionati si sarebbero sentiti dimenticati, vista la folta produzione Paramount di serie dedicate al mondo di Star Trek: Discovery, Picard, Strange New Worlds, gli animati Lower Decks e Prodigy...