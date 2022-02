Star Trek 4 e il cast confermato... a sua insaputa

News Cinema

Fonti interne a Hollywood confermano quello che avevamo pensato: quando la Paramount ha annunciato il quarto Star Trek con lo stesso cast, non siamo gli unici ad esser stati sorpresi, ma gli stessi attori.

Torniamo sull'annuncio a sorpresa che la Paramount il 15 febbraio scorso ha fatto, parlando delle sue produzioni future, in cui lo stesso J. J. Abrams ha parlato della prossima lavorazione (entro l'anno!) di quello che per comodità chiameremo Star Trek 4, col cast originale. La notizia ha sorpreso tutti coloro che da anni seguono i vari tentativi di riportare sul grande schermo l'universo creato da Gene Roddenberry e il puntuale naufragio dei progetti più interessanti, dalla versione gangster di Quentin Tarantino (di cui non esiste una sceneggiatura) a quella molto più concreta (e bocciata) di Noah Hawley, dalla quale personalmente ci aspettavamo molto. Ma a quanto pare non siamo stati gli unici stupiti da questo improvviso annuncio perché, come scrive Hollywood Reporter citando fonti interne, nemmeno gli attori ne avevano idea.

Star Trek 4: come stanno le cose?

Secondo quanto afferma Hollywood Reporter, il cast - Chris Pine, Zachary Quinto, Simon Pegg, Karl Urban, Zoe Saldana e John Cho - era del tutto ignaro non solo dell'annuncio, ma soprattutto del fatto di essere considerato già a bordo del film, che ha piani di lavorazione molto stretti (l'inizio riprese è previsto per l'autunno) per un'uscita al momento prevista al 22 dicembre 2023. Ora come ora Chris Pine è il primo tra di loro ad aver iniziato le trattative. Sempre secondo le stesse fonti, la sceneggiatura è ancora in fase di lavorazione e non c'è nessun via libera né budget approvato per il film. Visto così, l'annuncio appare davvero strano, ma considerando che era rivolto agli investitori, sembra più che altro una mossa azzardata, nella speranza che nessuno del cast si tiri indietro di fronte al fatto compiuto. Purtroppo, e duole dirlo, a meno che la nuova storia non decida di rinunciare a Chekov, bisogna ancora trovare un sostituto ad Anton Yelchin, il giovane e talentuoso attore morto in modo tanto tragico e inatteso nel 2016 a 27 anni.

Nel 2018, quando si parlò per la prima volta di un quarto film della serie rilanciata da J.J. Abrams, dopo il relativo insuccesso di Star Trek Beyond, che aveva incassato assai meno dei due precedenti, Chris Pine e Chris Hemsworth, che avrebbe ripreso il ruolo del padre di Kirk, si ritirarono dal progetto per divergenze sugli accordi economici. Sotto la nuova presidenza di Emma Watts (e l'attuale di Brian Robbins) è rimasto in ballo solo il progetto prodotto da Abrams e che Matt Shakman dovrebbe dirigere. La Paramount sta investendo molto anche per l'aumento degli utenti della sua piattaforma streaming ed è in cerca di progetti che possano andare bene sul mercato internazionale. L'annuncio di un nuovo film di Star Trek potrebbe attirare gli investitori e portare nuovi capitali. Ma resta comunque molto singolare la modalità: insomma, stavolta il cast è stato scelto "a sua insaputa" e a questo punto potrebbe pretendere un bel po' di soldi per partecipare all'impresa.

Noi, da amanti da sempre della saga spaziale roddenberriana, speriamo che un nuovo film degno della sua fama si materializzi quanto prima, in un momento in cui Star Trek nel formato seriale non fa che produrre nuovi spin-off.