Spielberg predisse l'Oscar a Tarantino mentre i due erano a caccia di anatre

In una recente intervista con il mitico Howard Stern al suo show radiofonico, uno dei migliori e più celebrati autori cinematografici del nostro tempo ha raccontato un gustoso aneddoto. Quentin Tarantino, 59 anni, ha vinto due volte il premio Oscar: la prima per la sceneggiatura di Pulp Fiction (1994) e la seconda per la sceneggiatura di Django Unchained (2012). Concentriamoci sulla prima vittoria, perché il regista ha ricordato al microfono di Stern qualcosa che accadde qualche settimana prima della cerimonia di premiazione, avvenuta nel febbraio del 1995.

Pulp Fiction ottenne ben sette nomination agli Academy Awards, senza che ci fosse una grande sorpresa perché il film aveva già conquistato alcuni mesi prima la prestigiosa Palma d'Oro al Festival di Cannes ed era uno dei titoli più chiacchierati dell'anno, nonché secondo film di un regista che si era già messo in evidenza due anni prima con Le iene.

Uno dei contendenti di quell'anno, però, era Forrest Gump di Robert Zemeckis, altro titolo memorabile del cinema americano che fu candidato a 13 Oscar e ne vinse 6, tra cui quello per il miglior film. Quando il conduttore radiofonico domanda al suo ospite se è amico di Steven Spielberg, Tarantino spiega che ogni tre o quattro anni va a casa sua, poi cenano insieme e parlano per ore. Ma è la storia del loro incontro del 1995 quella davvero interessante da ascoltare.

"Si avvicinava la cerimonia di premiazione degli Oscar e Steven Spielberg mi chiamò per chiedermi se volessi andare a caccia di anatra con lui, Robert Zemeckis e John Milius" racconta Tarantino con la sua voce squillante e con un'enfasi sempre al di sopra della media del comune mortale. Il regista spiega che lui era "il nuovo arrivato" e che erano tutti rimasti colpiti da Pulp Fiction. Siccome si sarebbe trovato in competizione con Zemeckis, ognuno con i rispettivi film per tutti i premi della stagione, l'idea di Spielberg era quella di fare qualcosa tutti insieme perché in fin dei conti tutti erano artisti ed era importante essere amichevoli reciprocamente. Tarantino non era mai andato a cacciare le anatre nel bosco, ma accettò l'invito con entusiasmo.

Steven mi disse una cosa quel giorno che non ho mai sentito dire a nessun altro in modo. Lui si vanta, in un certo senso, di conoscere bene l'industria del cinema e quella volta mi parlò in modo molto pragmatico. Camminavamo nel bosco, lui era davanti a me e mi disse "ecco cosa succederà agli Oscar" quando ancora non erano state comunicate le nomination. "Penso che tu non vincerai l'Oscar per il miglior film, credo che quello andrà a Bob [Zemeckis] e credo che sarà sempre Bob a vincere anche l'Oscar per la miglior regia, ma... sono sicuro che tu vincerai per la migliore sceneggiatura originale".

In quel momento si girò verso di me, mi guardò e disse: "Il piccolo uomo d'oro al secondo film... niente male". Sentir chiamare l'Oscar "little gold man" è stato fantastico.